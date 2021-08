Conciliación obligatoria en el conflicto con la UOCRA

Se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la UOCRA e YPF, por lo tanto se desactiva la protesta frente a la administración de la operadora en kilómetro 3 y en yacimiento.

Antes del dictado de la conciliación, el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, manifestó a LU4 los alcances de la protesta que realizaron en la mañana de hoy frente al edificio de YPF en Km3.

“Vimos en los medios que vinieron el presidente y el CEO donde dicen que el elefante se esta moviendo, pero para nosotros eso no es así porque para nosotros el elefante esta empantanado”, explicó.

El sindicalista relató que “Tenemos 240 compañeros por el artículo 223, de los cuales 80 de la empresa Jomar a los que les quieren enviar los telegramas. Por eso le decimos a YPF que las cosas no están bien y que además trajeron su propia empresa y están matando a las Pymes locales”.

Silva criticó que “Le pedimos diálogo a la empresa, pero no quisieron tenerlo con UOCRA; aunque sí lo hicieron con los otros gremios, porque somos cuatro los gremios que entramos a los yacimientos”.

Finalmente anticipó que “Vamos a seguir reclamando acá en la puerta, pero si el lunes no tenemos respuestas le vamos a tomar el yacimiento a YPF y le vamos a cortar todos los accesos”.