Concierto de piano, rock and roll y muestra de arte en Rada Tilly

Concierto de piano y voz junto a Alejandro Julián, show musical junto al grupo “Los Dinosaurios”, y muestra de arte en el Centro Cultural, son las propuestas para los próximos días en la ciudad.

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly invita a disfrutar de la tercera ronda del ciclo de música “Peras al Olmo” que tendrá como protagonista al músico radatilense Alejando Julián.

En esta ocasión, el multi-instrumentista y cantautor de Rada Tilly, presentará sus canciones con un set solista en piano y voz. La invitación es para este jueves 4 de mayo, en la Biblioteca Municipal Rada Tilly, a las 20:30 horas.

El sábado, la leyenda continúa con excelentes músicos, y se presenta el grupo Dinosaurios a puro rock and roll. El show musical será el 6 de mayo, a las 21:00 horas en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita.

Hoy Los Dinosaurios está conformado por Claudio Sosa en batería, Alejandro Pollo Otegui en primera guitarra y voz, Alberto Beto Ceballos, en teclado y voz, Alberto Cádiz en guitarra acústica y voz, y Quique Vera en bajo y voz.

MUESTRA DE ARTE

“Volver a un lugar más suave” de Micaela Torres, ya se expone en el Centro Cultural Rada Tilly con obras que se asemejan a cápsulas del tiempo, en las que la artista explora su infancia a partir de recuerdos, fotografías y música

“Busco fotos reveladas en papel de los años 90 y 2000, guardadas en un baúl grande y de madera que hay en casa. Observo. Me observo. Recuerdo. Selecciono. Sonrío. Como un archivo nostálgico y afectivo del pasado, esta serie de obras en pequeño formato propone un modo de recuperar y traer al presente las suaves prendas que me acompañaron durante la infancia, los objetos que atesoré, las tardes eternas, los gestos y los sonidos que hasta el día de hoy me acompañan” relató Micaela.

La muestra puede ser visitada de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingos, de 18 a 20 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita.