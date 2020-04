Concejales junto al secretario de Salud Municipal evaluaron las medidas tomadas

De la reunión con el funcionario municipal participaron los concejales Gustavo Reyes, Viviana Navarro, Natalia Guerreiro, Marcos Panquilto, Ariel Montenegro y Alejandra Robledo. Del mismo modo, pero de manera virtual, participaron los concejales Daniel Vleminchx y Liliana Carnevale a través de videoconferencia debido a que forman parte del grupo etario de mayor riesgo.

Al respecto la concejal justicialista, Natalia Guerreiro, expresó que “junto al secretario de Salud evaluamos los buenos resultados que dio la toma de medidas tan rápida para contener esta pandemia”, argumentando que la celeridad en las decisiones “permitió tener tanto elementos materiales como protocolos y la articulación del sistema sanitario público y privado para hacer frente mucho mejor a los posibles casos”. También se tomó en cuenta la situación de personas que necesitan tratamientos médicos que no pueden ser interrumpidos.

Sobre las personas que necesitan tratamientos y controles médicos, como los pacientes oncológicos, dializados y embarazadas, el secretario y los concejales acordaron articular las medidas necesarias “para que sigan accediendo a los tratamientos y no interrumpirlos”, manifestó Guerreiro. “Los profesionales están volviendo a atender y necesitamos que los pacientes puedan llegar a sus consultas, sus estudios y tratamientos sin inconvenientes en la circulación”, continuó la edil.

Otro de los temas abordados fue la medida tomada por algunas administraciones municipales del país para el uso obligatorio de barbijo (tapa boca) en transportes públicos y oficinas. Sobre éste tema la concejal Guerreiro expresó que “si bien no es necesario implementarlo obligatoriamente, es una medida que no está de más, quien quiera hacerlo está muy bien pero por el momento no va a ser obligatorio porque no hay circulación local del virus”, sin embargo la edil recomendó su uso y que “es bueno que la gente vaya tomando ésta medida”.