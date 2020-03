Concejales a disposición del Ejecutivo

En una reunión mantenida el día miércoles, en la que se brindó un panorama generalizado de las medidas tomadas por el municipio respecto al alerta por el COVID-19, los presidentes de los tres bloques del Concejo Deliberante le hicieron llegar al intendente su acompañamiento y disposición en cuestiones que considere necesaria para prevenir la llegada y dispersión del Coronavirus a nuestra ciudad.

En el inicio de la semana el presidente del Concejo Deliberante, Othar Macharashvili, dispuso el cese de la actividad administrativa y legislativa, comisiones y el desarrollo de la Sesión Ordinaria del 19 de marzo, atendiendo a las medidas preventivas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal. Del mismo modo lo hizo la Legislatura del Chubut, que se encuentra actualmente sin actividad.

Al respecto el vicepresidente del bloque Frente de Todos, Gustavo Reyes, manifestó que “el intendente nos planteó el cuadro de situación en el que estamos como municipio, nos informó de la compra de tres respiradores de manera preventiva, termómetros para medir la temperatura y un escaner térmico que llegará en 40 días”. En cuanto a la situación de los impuestos municipales, el edil expresó que “el intendente firmó la resolución para hacer el corrimiento del vencimiento de los impuestos para el 15 de abril y más adelante se verá si hay otro tipo de decisión”.

Por su parte la concejal Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) expresó que “respecto al pedido de medidas paliativas para los contribuyentes, se mostraron receptivos y lo tenían previsto”. Además la edil manifestó que durante la reunión se brindó “un análisis de la situación, los pasos a seguir y claramente se esta haciendo todo lo humanamente posible, trabajando con seriedad y responsabilidad”. Además desde su Bloque expresaron que “ratificamos el acompañamiento, este es un momento para que estemos todos unidos cuidando a los comodorenses en armonía”.

Romero también insistió en remarcar “la importancia de concientizar a la comunidad que se tiene que quedar en su casa, no circular innecesariamente porque cuidándonos cada uno nos cuidamos entre todos”. En el mismo tono Reyes manifestó que “la gente no salga a la calle si no es necesario, les pido que por 15 días no salgan a correr o trotar, esto no nos va a hacer mella en el físico, de ultima esos 15 días se recuperan porque la memoria muscular no se pierde”.