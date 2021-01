Concejal de Trelew denunció violación

La concejal del Frente de Todos de Trelew, Carol Williams, denunció penalmente a su ex pareja y compañero de miliancia, Javier Den daw Otero de haberla violado tras «casi 6 años de violencia y manipulación, hoy me animé a hacer la denuncia. Yo tenía 20 años cuando conocí a Javier Den dauw Otero o «el tibu» como le dicen. Empezamos a estar juntos y yo empecé al mismo tiempo a militar en el mismo espacio que el, no duró el vínculo y se termino», indicó.

«Después empezó lo horrible, el maltrato cuando me encaraba y yo me negaba, que el invente cosas y hablé mal de mi a toda persona que lo escuche, que me arme y me meta siempre en puterio, que se haga amigo de cada pareja que tuve y les hable mierda de mi, intentar cagarme la vida se volvió su deporte. A pesar de esto yo preferí ignorarlo, ya se iba a aburrir supuse», agregó en su posteo.

«En el año 2018 una vez me maltrató en una clase de una materia que cursabamos juntos, me asusto porque me dió un codazo (el se sentó a propósito frente a mi ya que estábamos peleados) y pensé en denunciarlo. Cuando le dije que si seguía haciéndome todo eso yo lo iba a denunciar, me amenazó con publicar un video y fotos íntimas que tiene de cuando estábamos juntos, y que si él se hundía yo me hundia con el. Yo tengo un hijo y la verdad que en ese momento me asusto mucho y decidí ignorarlo e intentar llevarme bien para que no se enoje y publique esas cosas», agregó la edil

Más adelante recordó que «en el año 2019 tuve la chance de ser candidata en una lista, en la que quede por el cupo femenino y del partido. El quería ser el candidato y se enfureció cuando se enteró que iba a ser yo, asique volvió a amenazarme con publicar las fotos aunque al final se le pasó y no lo hizo. Yo intenté ignorarlo y rogaba que se busque otra persona a quien joder, me daba miedo denunciarlo y que publique esas fotos.

Ya en el año pasado, el 2020, una chica de la Universidad lo quiso denunciar asique su mejor idea fue decirme que yo hable con ella para que no lo haga, que no me olvide que el tenía esas fotos y el video. Obviamente no lo hice porque va contra todo lo que yo creo, y ella finalmente no lo denunció por sus amenazas. Nuevamente preferí ignorarlo y rogar para que se encuentre algo mejor que hacer.

Este 2021 fui a lo de unos amigos y me preguntaron si el podía ir a lo que dije que no había problema ya que yo intentaba que esté todo bien y todos los que me conocen lo saben, no quería quilombo solo quería que me deje en paz. En un momento mis amigos tuvieron que salir y nos quedamos solos, y como cada vez que nos quedamos solos volvió a encararme (ese mismo día me había escrito por wapp encarándome y le dije que no), volví a decirle que no y como cada vez que pasaba eso me insistió, le dije que no, no deje de decirle que no, que no tenía ganas de estar con el, que solo quiero estar con una persona y el lo sabía, a lo que dijo que nadie se iba a enterar, me llevo al sillón (el es enorme) y esta vez llegó más lejos y me penetró. Fueron segundos, no deje de decirle que no, pero en ese momento le grité que salga y el salió asustado diciendo que perdone si me malinterpreto, a lo que le dije que yo le dije que no», relató.

Williams agregó que «intente ignorarlo y seguir con mi vida, pero empecé a pensar en los rumores que siempre se escuchan sobre el, en pibas a las que con esta info las salvo de fumarse situaciones similares, en las que ya lo deben haber pasado y el amenazó para no hablar.

Casi no pude dormir, mucho menos comer, recién hoy tome valor para denunciarlo después de hablar con amigos y familiares, muchos ya saben porque les he contado situaciones con esta persona.

Fueron años de manipulación, de hasta editar capturas de whatsapp para amenazarme con mandárselas a mi pareja de ese entonces, de amenazarme con esas fotos y videos, de manosearme cada vez que quedábamos solos mientras me insistía para estar con el mientras le decía que no. Tuve miedo mucho tiempo, pero cada vez es peor su nivel de violencia conmigo y no puedo dejar que siga impune y lastime a otra piba. Hoy al fin hablé, denuncie, y les cuento para que no se repita, con miedo, sabiendo lo psicópata y vengativo que es, pero sin dudas de que es lo correcto», concluyó.