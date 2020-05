Con variado menú, Tunet reabrió sus puertas con servicio take away

Tunet volvió a abrir sus puertas para ofrecer un servicio take away. El restaurante del Austral Hotel se reconvirtió ofreciendo a la comunidad un variado menú de 10 a 19:30 y estableciendo que el lobby sea un espacio de higiene y cuidado de sus clientes.

El menú de ayer fueron dos ensaladas, tres tartas, bifes de chorizos braceados con papas panaderas (que son papas al horno con panceta y puerros y de postre se ofreció tiramisú, flan casero y tortas tipos brownie, chocotorta, cheescake y lemon pie.

En diálogo con La Posta Comodorense, Guido Bavio, encargado de Tunet, explicó que los menús se irán ajustando pero irán cambiado el sabor y manifestó que también se ofrecerá un salteado de vegetales o una pasta en wok.

“La gastronomía es proponer cosas que no sean habituales u ofrecer cosas que uno no se anima a mezclar en casa pero que sabemos que funciona. Se hace un trabajo de laboratorio donde se prueban cosas que quedan horribles pero después uno se imagina combinaciones que van a funcionar. Después de un tiempo uno sabe cómo puede llegar a funcionar y eso es lo que proponemos. Hace unos meses ofrecíamos unas pastas rellenas de choclo con langostinos que yo no pensaba que iba a quedar bien pero la verdad es que era muy rico”, aseguró el chef.

Además, Bavio consideró que ofrecerán cosas para llevar en bolsas individuales como galletitas de avena para agasajar a sus clientes. Así el encargado de Tunet celebró la repercusión de la reapertura del local en la comunidad. “Los comentarios que se reciben de las redes sociales y WhatsApp es muy auspicioso. Lo que queremos es mostrar que estamos abiertos y que es una circunstancia es que estemos cerrados”, subrayó.

Los interesados en obtener el menú que ofrece Tunet pueden llamar al 4472200 o ingresando a todas las redes sociales de Hotel Austral.