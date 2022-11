Con Valverde como figura y Godín como hombre récord, Uruguay empató con Corea

El Grupo G abrió con un tenso encuentro entre Uruguay, que esperaba sacar más provecho de su impresionante primera línea, y la República de Corea, que se mostró mezquina en defensa.

El primer tiempo comenzó con Uruguay, el más querido de los dos equipos, dominando el juego. En la primera oportunidad real del partido, José Giménez rozó un balón desviado a Facundo Pellistri, quien perforó el área con un centro que, por poco, no conectó Darwin Núñez.

Los coreanos crearon la ocasión más clara de la mitad, y posiblemente del partido, cuando el balón encontró a Hwang Uijo desmarcado, con el arquero uruguayo Sergio Rochet esperando lo peor. Hwang, sin embargo, lanzó su tiro muy por encima del travesaño.

El disparo pudo haber salido desviado, pero fue una señal de que Corea estaba ganando confianza. Tras sobrevivir a un cabezazo de Diego Godín, que pegó en la base del poste, en la segunda mitad se hizo cada vez más evidente que el cuadro asiático no cedería ante la presión sudamericana.

Darwin Núñez se creó espacio, pero no encontró la curvatura necesaria en su disparo para incomodar a Kim Seunggyu en la portería antes de que, al borde del tiempo de descuento, Federico Valverde (la figura del partido) desató un potente remate que se estrelló contra la madera cuando el partido terminó empatado.

Momento clave: Veneno de Valverde

Con el juego amenazando con acabarse, Federico Valverde de Uruguay tomó el asunto en sus propias manos, mejor dicho desde sus pies. Desde la distancia, disparó en un remate venenoso que parecía destinado a la esquina superior. Cuando la pelota rebotó, casi en el ángulo del travesaño, los uruguayos supieron que no era su día.

Estadística clave

Diego Godin se convirtió en el jugador de mayor edad en representar a Uruguay en una Copa Mundial de la FIFA. Con 36 años y 281 días, rompió por apenas dos días el récord de Obdulio Varela (36 años y 279 días en un partido contra Inglaterra en 1954).

jugador del partido

Federico Valverde

(FIFA)