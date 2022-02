Con un emotivo acto, la SCPL festejó su 89° aniversario

En el patio de la institución se celebró el acto por el 89º Aniversario de la Cooperativa que tuvo como eje principal agasajar y reconocer el desempeño del personal con 25 años de servicio y también a los jubilados que culminaron con sus funciones el año pasado.

Estuvieron presentes el viceintendente de la ciudad, Othar Macharashvili; el intendente de la ciudad de Rada Tilly, Luis Juncos; la diputada nacional Ana Clara Romero, miembros de la IX Brigada Mecanizada, concejales, funcionarios municipales y del ENCOSEP, los representantes del Consejo de Administración, delegados y el personal homenajeado.

De esta manera, los agentes que recibieron medallas de oro fueron: Héctor Navarro, Ernesto Sandoval, Daniela Román, Juan Llanos, Raúl Álvarez, Luis Gómez y Humberto Figueroa. Los jubilados homenajeados: Jorge Depettris, Mario González, Luis Cárcamo, Ana María Marcote, Noemí Solís, Claudio Barría, Jorge Vera, Néstor Caneo, Mabel Blanco, Carlos Soler, Jorge Vásquez, Silvia Ruiz, Arturo Gómez, Oscar Rodríguez y Eduardo Risso. Por otro lado, la Municipalidad de Comodoro hizo entrega de una placa distinción a la Cooperativa en un nuevo aniversario.

La presidenta de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Anabella Cardillo inició el acto manifestando, que “como cada 8 de febrero, cumple un nuevo Aniversario de nuestra querida Sociedad Cooperativa Popular limitada. Una institución que creció a la par de la ciudad, siempre apostando al desarrollo de su comunidad”, y además agregó que “supo posicionarse, desde la década del 80, como una de las más importantes del país”, sostuvo.

Asimismo, rescató la labor y la importancia del movimiento cooperativo y sus pioneros, y aseguró que “fechas como estas nos obligan a realizar una pausa en la tarea diaria y recordar a aquellos primeros hombres que eligieron el sistema cooperativo como forma de prestar los servicios. Hombres que brindaron su trabajo, honestidad a lo largo de estos años y sus ideas se plasmaron en hechos concretos”, manifestó.

En otro tramo de su discurso, Cardillo se refirió al servicio de fibra óptica que presta la entidad. “Es un enorme acto de fe buscar darle conectividad de calidad a la región, enfibrando miles de manzanas. Cada usuario de fibra de la SCPL sabe del esfuerzo que está haciendo la cooperativa porque vale la pena. Es un servicio de excelencia y un justo reconocimiento al trabajo de nuestros compañeros y gran respeto por el Consejo de Administración, que ha puesto por delante la búsqueda de brindar servicios de calidad”, expresó.

Por último, Cardillo, felicitó, en nombre del Consejo de Administración y la estructura, a los jubilados y al personal que cumple 25 años de servicio, “por el rol fundamental que han cumplido y cumplen dentro de la Cooperativa, y por dejar el legado de trabajo y compromiso a sus compañeros”.

Por su parte, el nuevo Gerente General de la Cooperativa, Ezequiel Suazo, expresó sus felicitaciones al personal homenajeado por tantos años de dedicación y compromiso, y manifestó que “desde el primer día en esta casa, me he preocupado por aprender e informarme de detalle sobre cada una de las áreas que la conforman y así poder coordinar las políticas establecidas por el Consejo de Administración”, dijo.

Además, Suazo puso énfasis en “el gran trabajo por delante para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado para alcanzar la sostenibilidad y la sustentabilidad económica, mejorar la eficiencia y calidad de los servicios esenciales y posicionar a nuestra institución como un actor preponderante en la comunidad”. Detalló que uno de los principales objetivos es “la renovación de los contratos de concesión que están próximos a vencer, como así también la revisión integral del marco normativo de los servicios públicos para que se adapte a la realidad cambiante de la ciudad y al contexto socio económico provincial y nacional”, indicó Suazo.

Asimismo, agregó que “nos proponemos aportar tanto en lo técnico como en lo operativo, para regularizar todos los servicios públicos bajo nuestra operación en cada uno de los rincones de la ciudad, porque esto no sólo representa un gran perjuicio económico para nuestra institución, sino que esto va en detrimento de la calidad de vida de las familias que no pueden acceder a los servicios en forma regular”, enfatizó.

En ese marco, “un objetivo a encarar es la micro medición de agua. El consumo por habitante es sensiblemente superior respecto al que establece la Organización Mundial de la Salud, lo cual indica que debemos actuar ya para que la situación no continue agravándose. Hoy, menos de un 5% de nuestros socios cuenta con medidores, razón por la cual se deberá ejecutar un plan de instalación progresiva y sostenida en el tiempo para alcanzar una cobertura total”, señaló.

Suazo concluyó expresando que, “no quiero dejar de mencionar el gran trabajo que realiza nuestro Servicio Solidario de Sepelios durante la pandemia, como así el servicio de Telefonía e Internet, donde nos hemos embarcado para enfibrar toda la ciudad y de este modo, llegar con servicio fundamental en estos tiempos. Defender a nuestra Cooperativa, es defender a nuestra SCPL”.

Por su parte, el viceintendente de la ciudad, Othar Macharashvili, felicitó a todos los trabajadores de la SCPL especialmente lo que se jubilan del trabajo, pero no de la vida. “Estos hombres han hecho que la Cooperativa sea lo que es hoy, han dejado su vida y han dado muestra de su ética en el servicio por el otro, que son los valores del cooperativismo. Son los que nos hacen pensar en donde estamos y hacia donde vamos. Esta pandemia puso a prueba la capacidad que tiene una sociedad, pero en este caso a aquellos que nos sostienen con los servicios públicos esenciales”, apuntó.

“Estoy orgulloso de los profesionales que tuvo y tiene esta Cooperativa. Valoro mucho la renovación generacional que están llevando no sólo la SCPL sino todos los estamentos del Estado, porque tener un gerente general de 30 años con la capacidad que tiene Ezequiel Suazo, no se encuentra fácil”, destacó y añadió que, “vivimos tiempos difíciles donde tenemos que trabajar en conjunto, sin banderas partidarias, para pelear las obras de agua, energía e internet que requerimos en beneficio de todos los asociados y así redoblar los esfuerzos para que esta organización se sostenga en el tiempo y se profesionalice cada vez más”.