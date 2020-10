Con suspenso, cambios, cortes y dobles votaciones, la Legislatura aprobó el endeudamiento con Nación

La aprobación del endeudamiento fue con suspenso y con mucha discusión ya que, en la primer votación, el tratamiento no fue positivo ya que cosechó más abstenciones (13) que votos favorables (11) y otros dos votos que nadie supo como computar.

Ante lo que parecía ser un duro fracaso, el presidente del bloque de Chubut al Frente, Juan Horacio Pais, pidió que las abstenciones no fueran consideradas y logró que la Legislatura quede en comisión y tras un cuarto intermedio, se consiguió la aprobación.

En el cuarto intermedio hubo una clara negociación, que incluyó una coparticipación del 7 por ciento de los fondos con los municipios, que determinó que el Frente Patriótico, al regreso del recinto, cambie sus abstenciones por votos positivos.

El apoyo, claro está, no estuvo exento de duras críticas al gobierno en general y al gobernador Mariano Arcioni en particular. La votación, esta vez, fue de 22 votos a favor (Chubut al Frente más Frente Patriótico) las tres negativas de Juntos por el Cambio, y dos ausencias, entre ellas la de la diputada Zulema Anden.

Con esta aprobación, el Ejecutivo podrá pagar los sueldos de los agentes que ganan menos de 65 mil pesos, más todo Salud y la Policía.

El otro proyecto que Arcioni pensaba que se iba a aprobar hoy, no tuvo esa suerte. El endeudamiento por 50 millones de dólares no consiguió los votos necesarios para ser tratado sobre tablas y quedó en comisión, donde el oficialismo espera sacarlo con dictamen favorable para ser tratado el jueves .