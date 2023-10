Massa, ganador de la primera vuelta, disputará balotaje con Milei

El candidato de la oficialista Unión por la Patriay actual ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, se impuso el domingo en la primera vuelta de las elecciones, y disputará un balotaje el mes próximo, el 19 de noviembre, con Javier Mieli, de La Libertad Avanza (ultraderecha).

«Voy a convocar a un Gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un Gobierno construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdo simplemente partidocráticos», afirmó ante sus seguidores luego de divulgados los resultados en las urnas, que no fueron previstos por la mayoría de las encuestas.

La mayoría de los sondeos preveían un triunfo de Milei, incluso en primera vuelta.

Massa aseguró que procurará abrir una «nueva etapa institucional en Argentina», e hizo un claro llamado a representantes de toda la clase política a respaldarlo en el balotaje.

El candidato de Unión por la Patria se impuso el domingo con 36,55 por ciento de los votos, contra 30,06 por ciento de Milei y 23,85 por ciento de Patricia Bullrich, de la coalición Juntos Por el Cambio (centroderecha), según 96,51 por ciento de las mesas escrutadas.

Como no superó el 45 por ciento de los sufragios ni llegó al 40 por ciento con una diferencia de 10 puntos respecto del segundo candidato, Massa deberá enfrentarse en una segunda vuelta con Milei el 19 de noviembre.

RESULTADO «HISTÓRICO»

Por su parte, el presidenciable ultraderechista tendió la mano a Juntos por el Cambio, con una invocación a la unidad para derrotar en el balotaje a Massa.

«Estoy dispuesto a hacer tabla rasa con el objetivo de terminar con el kirchnerismo», dijo Milei.

El «kirchnerismo» es un movimiento político de centroizquierda, variante del peronismo, que toma su nombre del expresidente Néstor Kirchner, y que caracterizó los mandatos de Cristina Fernández y Alberto Fernández, de cuyo gabinete Massa es ministro de Economía.

Milei, quien justo este domingo cumplió 53 años de edad, consideró «histórico» su avance a la segunda vuelta, así como la elección de unos 40 diputados y 8 senadores para su partido, que hace dos años ni siquiera existía.

«Es un verdadero logro histórico, no dejemos de tener real magnitud del evento histórico, estamos disputando el poder frente a lo más nefasto en la historia de la democracia moderna», dijo el economista.

«POPULISMO»

Por su parte, Bullrich reconoció su derrota en las urnas, pero se negó a felicitar a Massa.

«El populismo ha empobrecido al país, y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno en la historia de Argentina», afirmó.

Bullrich reivindicó sus valores a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, y afirmó que el país debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza.

«Nunca vamos a ser cómplices del populismo en Argentina, ni de las mafias que destruyeron el país, desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca», afirmó la aspirante.

Más atrás en las urnas quedaron Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro país (centro), con 6,82 por ciento, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con 2,69 por ciento. (Sputnik)