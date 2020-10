Con las réplicas de los abogados, finaliza hoy la audiencia por el ARA San Juan

Minutos antes de las 10, se reinició la audiencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en la que se está analizando con posibilidad de revisar, la decisión que sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan adoptó la jueza Marta Yañez, que separó de las responsabilidades de lo sucedido al presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.

En la jornada de hoy exponen los abogados defensores y luego será la Cámara la que resuelva si revisa lo resuelto por la cuestionada jueza de Caleta Olivia.

En la jornada de ayer, el Fiscal Federal, Norberto Bellver decidió acompañar el pedido de las querellas de los familiares de los tripulantes para que se impute y cite a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, y al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Bellver respaldó con su determinación lo solicitado por los abogados Valeria Carreras, representante de la mayoría de los familiares, y de Luis Tagliapietra, quienes apelaron el fallo de Yañez, que desvinculó de la causa a los ex integrantes del Poder Ejecutivo. «No fue una tormenta perfecta los mandaron al muere», señaló en la audiencia Carreras, en tanto que Tagliapietra, padre del submarinista Alejandro, dijo con la garganta casi cortada que «actuaron como supervisores de supermercado», y remarcó que las responsabilidades y omisiones están a la vista.

En la primer audiencia el abogado Juan Pablo Gilgliero, defensor de Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de submarinos e imputado, dij que «si se recorre la lista de supuestas irregularidades que encontró la jueza de instrucción, uno se pregunta cómo pudo salir a navegar así (el submarino) y con semejantes problemas, deberían estar dos tercios de la Armada imputados, el ministro de Defensa de entonces y porqué no el comandante (en Jefe) de las Fuerzas Armadas», apuntó.

En sus cuestionamientos a las autoridades navales de ese momento, Carreras les adjudicó haber «ocultado información para que nunca se llegue a la verdad» y sostuvo que el desenlace fatal que llevó al hundimiento del submarino fue «una falla en el compartimiento de baterías que generó un clima tóxico en el interior, inutilizando la capacidad de maniobra del submarino que se sumergió e implosionó».

La abogada enumeró las distintas formas de comunicación con tierra que fallaron por falta de inversión y sostuvo que las autoridades políticas de ese momento, en complicidad con los jefes de la Armada, «manipularon» las pruebas e intentaron ocultar la localización del casco.

La resolución

En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis exaltos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del ARA San Juan con sus 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.

Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones. (TELAM)