Comodoro y Rada Tilly ya tienen 25 recuperados de coronavirus

Desde el Comité de Crisis sanitario manifestaron que en los próximos días se esperan más altas, mientras se continúan investigando los contactos estrechos de los pacientes activos, todos en aislamiento.

Otro dato afortunado es que ninguno de los 86 positivos hasta el momento ha revestido gravedad y no se utilizó ninguna cama de terapia intensiva.

La directora del Área Programa Sur, Miryám Monasterolo, valoró el trabajo que el equipo sanitario está llevando adelante en territorio y laboratorio para detectar contactos estrechos, aislarlos y realizar los testeos correspondientes a medida que se presentan síntomas.

“Lo positivo es que, así como continuamos la investigación con contactos estrechos, ya hemos dado de alta a 25 personas. Tenemos 61 personas confirmadas con positivo activas, del total de 86 que hemos tenido y 25 recuperadas a las cuáles se sumarán unas cuantas más al finalizar esta semana porque estarían finalizando su ciclo. Además 510 personas han sido descartadas porque sus testeos han dado negativo”, explicó Monasterolo.

En detalle, puntualizó que “entre esas 25 personas están los 7 detectados entre abril y mayo; y 18 personas que ya tienen el alta a partir del foco del puerto. El alta la dan los médicos del área prevalente una vez cumplidos los 14 días y evaluando su estado de salud. Estos días van a haber nuevas altas porque los primeros días de este foco hubo muchos positivos que seguramente están muy próximos a ser dados de alta”.

Además, se destaca que ninguno de los 86 casos confirmados estuvo en terapia intensiva: “Tuvimos algunos pacientes monitoreados en sala común por enfermedades prexistentes, pero no hemos tenido que usar las salas de terapia para casos positivos. A esto se suma que este año hemos tenido muchas menos infecciones respiratorias graves en adultos y respecto a los niños, que años anteriores a esta altura teníamos las salas cubiertas e incluso el año pasado habíamos tenido que tomar salas de ginecología y otras áreas para atender estos casos, este año al quedarse en la casa y no tener contacto con otros niños o personas favoreció muchísimo, destacó la titular del Área Programática Sur.

Respecto a los últimos casos detectados como positivos, el miércoles se confirmaron 6 casos positivos, los cuales “todos estaban en aislamiento porque eran contactos estrechos de otros que ya tenían diagnóstico”. Y advirtió que, “si bien estamos con dos casos positivos que estamos investigando porque no estaban aislados sino que aparecieron con síntomas en la guardia, a partir de los contactos de anoche y siguiendo esta cadena posiblemente podamos llegar a encontrar el nexo”.

En este sentido, comentó que muchas veces tarda en conocerse el motivo del contagio porque “cuando recién uno informa a una persona que dio positivo se ponen en juego un montón de sensaciones, nervios, el susto por la familia, hay un bloqueo emocional donde a veces es difícil recordar todos los contactos que uno tuvo, los lugares donde estuvo y por eso se sigue insistiendo los días subsiguientes con entrevista a la familia y sus contactos para ver si surgen nuevos datos, limitando la mayor cantidad de contactos estrechos para ver dónde está el nexo”.

*“Es fundamental mantener las normas entre todos porque todos los contagios se dieron por no respetarlas”*

Para llevar tranquilidad a la población, Monasterolo hizo hincapié en lo que se toma como un contacto estrecho sospechoso de haberse contagiado: “Se considera contacto estrecho porque han estado más de 15 minutos no respetando las pautas de distanciamiento, o sea, a menos de un metro y medio, sin el tapabocas, o se han abrazado o besado, o compartido utensillos, el mate, el vaso, una botella. A esa persona la identificamos como contacto estrecho, sobre ellos investigamos y a partir de que se confirman nuevos casos se continúa la investigación epidemiológica”.

En este marco, solicitó especial atención y concientización para cumplir entre todos las normas sanitarias ampliamente difundidas para terminar con este foco lo antes posible: “Es fundamental que sigamos teniendo presente que aunque la provincia figure en fase 4 o 5, nosotros todavía estamos con un foco activo en plena investigación epidemiológica y por eso es importantísimo que la gente respete las condiciones de distanciamiento: que se quede en la casa, excepto que tenga que salir a trabajar o hacer una actividad esencial; que eviten todo tipo de reuniones sociales y familiares que no están permitidas actualmente; y por supuesto las cuestiones básicas que ya hemos repetido: no compartir mate ni en los espacios sociales ni de trabajo, ni compartir cualquier utensillo; y sobre todo lavarse frecuentemente las manos, y donde no se pueda, al menos hacer uso frecuente de alcohol en gel; desinfectar superficies de contactos, como picaportes, escritorios, mesa, sillas, mesadas”.

“Es importante que la comunidad sepa que cada vez que encontramos un contacto estrecho, siempre nos hacen mención a una actividad social, un cumpleaños, un asado, un encuentro con mate de por medio y es una de las fuentes de contagio más frecuente, por lo cual es importante que todos entendamos la importancia de evitarlo y tomemos las precauciones para cuidarnos nosotros y a los demás”, sentenció.