Comodoro Turismo desmiente la creación de un viñedo en Rocas Coloradas

El Ente Comodoro Turismo desmiente la noticia que trascendió en medios locales y provinciales del proyecto de viñedo en la puerta de acceso al Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

La nota publicada señala que “el equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, realizó tomas de muestras de suelo en Comodoro Rivadavia junto al Ente Comodoro Turismo y el INTA para un próximo emprendimiento vitivinícola municipal en Caleta Córdova, (Punta Nogales), donde realizarán el Centro de Interpretación de Naturaleza Austral (CINA). El Ente Comodoro Turismo planea allí un viñedo con sala de elaboración y a su vez habrá una zona gastronómica”.

Si bien Comodoro Turismo se encuentra realizando testeos para el desarrollo de una bodega costera de interés turístico en el marco del proyecto del Mapa Gastronómico, no se concretaría en el Área Natural Protegida. El vicepresidente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco señala que “desde la Municipalidad, en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, no tenemos ni tendremos proyectos de viñedos”.

Sobre el Mapa Gastronómico, la gerente de Comodoro Turismo, Lic. Gabriela Zuñeda comentó: “Es uno de los 52 proyectos que componen el Plan Estratégico de Turismo Pioneros 2030, enmarcado en el eje de trabajo Comodoro Gourmet. Nos proponemos identificar recetas y materias primas perdidas o en desuso en el territorio, desde sus orígenes para recuperarlas y ponerlas en valor. Además de generar un inventario, a fin de localizar los principales polos gastronómicos y restaurantes de la ciudad, indicando en todos los casos, los platos, especies y productos que mejor identifican la cultura gastronómica de la ciudad y la Patagonia Con el objetivo de recuperar nuestra identidad gastronómica y promover el consumo de productos orgánicos de la zona”.

Área Natural Protegida Rocas Coloradas

Rocas Coloradas reúne gran diversidad de vegetación y fauna costera, un bosque petrificado con restos de troncos de coníferas de más de 60 millones de años y la presencia de restos de palmeras del paleoceno y apostadero de lobos marinos de un pelo. El 26 de noviembre del 2020 se declaró oficialmente como Área Natural Protegida.

Recomendaciones para disfrutar y preservar Rocas Coloradas

Transitá por caminos habilitados para no dañar el paisaje. Tené especial precaución con motos y cuatris, no solo compactan el suelo sino perjudican fauna y flora.

No toques, no te subas, no camines, ni te apoyes en las geoformas.

No te lleves los fósiles, está prohibido.

No tires basura. Juntá tus residuos y reciclá en casa.

La caza de animales autóctonos y en peligro de extinción está prohibida.