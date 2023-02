Comodoro: Se prendió fuego un auto y el dueño asegura que no posee desperfectos mecánicos ni eléctricos

Personal de la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia se hizo presente en la calle Cod.558 N°2000 en horas de la madrugada, tras la intervención de los bomberos voluntarios en la zona. Los mismos fueron solicitados por el incendio de un vehículo.

Al llegar al lugar, los bomberos voluntarios realizaron trabajos para sofocar el foco ígneo. El vehículo en cuestión se trata de marca ARO modelo 10.4, el cual se encontraba estacionado sobre la calzada vehicular, cordón cuneta, frente al domicilio del damnificado. Los daños sobre el vehículo fueron totales.

Según manifestó el damnificado, el vehículo no posee desperfectos mecánicos ni eléctricos por lo que se sospecha del accionar de terceros. Asimismo, no se realizaron secuestros, confirmaron la ausencia de cámaras de video vigilancia en inmediaciones y no se ubicaron testigos presenciales hasta el momento. –

Se dispone intervención de Criminalística.