Comodoro Rivadavia: 1° Conversatorio sobre mujeres y trabajo

El pasado 8 de junio, bajo la coordinación de la actual Jefa de la oficina local de ANSES, Renata Hiller, , se convocó la actividad en la CGT Saul Ubaldini.

Durante la conversación, se recuperó el trabajo histórico de las áreas de salud municipal en pos de garantizar la salud de las personas que ejercen la prostitución en la ciudad. “Lo encaramos no como una cuestión de control social, sino desde el cuidado de la salud, del autocuidado y de la promoción del cuidado de todos” comentó Judith Jozami, presidenta del Partido Justicialista local.

Así, el acceso a los controles sanitarios y la vacunación fueron planteadas como derechos, resaltando las medidas pioneras de Comodoro Rivadavia en lo que respecta a la vacunación contra la hepatitis B. Gabriela Simunovic planteó la deuda pendiente con las trabajadoras sexuales en pos del reconocimiento de sus derechos (acceso a la

jubilación, a la protección integral) y reflexionó “paradójicamente, muchas veces hubo que

excluir para poder incluir” haciendo referencia a los consultorios inclusivos o al tratamiento de

otros grupos como las personas con discapacidad. En este sentido, se mencionó que no se puede

abordar lo que no se nombra, haciendo referencia a los distintos eufemismos que refieren a la

prostitución; por el contrario, Daniela Andrade reivindicó la palabra PUTA, diferenciando con

claridad esa práctica de la trata de personas.: “la trata de personas se combate con organización

y convocando a las personas que ejercen la prostitución. No se puede discutir sobre ellas sin

darles la palabra”. Así, compartió fragmentos del libro Puta Feminista de Georgina Orellano,

actual Secretaria General de AMMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.