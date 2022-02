Comodoro invita a la feria gastronómica “Festín de Sabores”

La propuesta congregará a productores, emprendedores, comerciantes y establecimientos gastronómicos de nuestra ciudad, con el objetivo de proyectar al sector a nivel regional y nacional. La misma se concretará los días 19 y 20 de marzo, en el Predio Ferial, con entrada libre y gratuita. Invitan a participar a vecinos de toda la provincia y de Santa Cruz.

El acto se desarrolló en horas de la mañana, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Economía y presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister; el vicepresidente y la gerenta del organismo, Eduardo Carrasco y Gabriela Zuñeda, respectivamente; el asesor gastronómico del evento, Pablo Soto; el titular de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC), Juan Manuel Fernández; miembros del gabinete municipal; concejales; y representantes del sector gastronómico.

Esta iniciativa forma parte de las acciones incluidas en el Plan Estratégico Pioneros 2030 que lleva adelante la actual gestión municipal que encabeza el intendente Juan Pablo Luque, a través del Ente Comodoro Turismo, con el fin de posicionar a Comodoro Rivadavia como destino turístico de referencia regional, nacional e internacional.

De esta manera, se busca visibilizar el patrimonio natural, histórico y cultural de nuestra ciudad, como así también potenciar al sector gastronómico como parte de la promoción turística, teniendo en cuenta la gran oferta existente en la materia gracias a la labor de productores, emprendedores y comerciantes, con el acompañamiento permanente de la Municipalidad.

En ese contexto, “Festín de Sabores” es una propuesta que nace de la labor conjunta entre el sector público y privado, que mostrará la variedad de productos que se desarrollan en la zona en un gran evento gratuito que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo, en el Predio Ferial.

Además de la exposición y venta de elaboraciones locales, se llevará a cabo un foro gastronómico, se presentarán referentes nacionales de la cocina y se ofrecerán espectáculos artísticos, entre los que se destaca el reconocido cantautor Coti Sorokin.

Potenciar la gastronomía

Al respecto, Issa Pfister afirmó que “previo a la pandemia, veníamos realizando la Expo Turismo, con un gran éxito, incluyendo el evento gastronómico Comodoro Invita. Hoy estamos retomando ese camino porque estamos convencidos que la gastronomía es un producto turístico y debemos potenciarlo”.

Continuando en ese tenor, expuso que “decidimos concretar esta propuesta destinada exclusivamente a este sector para levantar la vara de todo lo que venimos haciendo. Estamos seguros de que será un éxito porque veremos algo distinto a lo que estamos acostumbrados, pero a la vez vamos a continuar con el Comodoro Invita”.

En ese sentido, el funcionario explicó que “apostamos a los productos, emprendedores y comerciantes locales y por ello, teniendo en cuenta lo que sufrió este sector durante la pandemia, decidimos que los stands sean gratuito y que lo que generen económicamente sea un rédito que los ayude”.

“Tratamos de estar a la altura de las circunstancias acompañando al sector gastronómico durante la emergencia sanitaria, con exenciones impositivas, aportes y subsidios, sumados a los préstamos de Comodoro Conocimiento. Sabemos lo que padecieron y que con eso no alcanza, porque fueron los últimos en volver a trabajar con normalidad, pero con estas propuestas buscamos fortalecerlos”, resaltó.

En esa línea, agregó que “continuamos apoyando a la Asociación a través de ambos eventos, como también lo venimos haciendo en la construcción de su sede. El año pasado efectuamos un aporte importante y este año vamos a reiterarlo, porque no será solo una sede administrativa, sino que será un lugar de capacitaciones y muchas actividades relacionadas con el desarrollo de la gastronomía. Acompañamos con acciones concretas, no nos quedamos con las palabras”.

“Estamos muy felices y continuamos apostando a estas iniciativas y también acompañaremos cada una de las propuestas que se efectúe desde el sector privado porque este vínculo entre el público y el privado es fundamental para seguir avanzando. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de esta fiesta”, concluyó Issa Pfister.

Actividades para toda la familia

Por su parte, Gabriela Zuñeda indicó que “además de ser parte de los objetivos de nuestro plan de turismo, ‘Festín de Sabores’, nuestro deseo es que la gente viva, experimente, saboree y disfrute de un fin de semana con todo lo que la gastronomía y nuestros productores, cocineros y establecimientos tienen para ofrecer, incluyendo propuestas para todas las edades”.

En ese marco, detalló que “se tratará de un recorrido que atravesará distintas temáticas, como el Gran Mercado, con todos los productores de la pesca y la agricultura familiar; el sector natural, con productos sanos; la parte golosa, con todas las delicias de Comodoro; también coctelería, vinos y propuestas cerveceras; y la participación de cafeterías, restaurantes y otros establecimientos importantes. Comodoro Conocimiento tendrá un lugar preferencial, con su marca Elaborado en Comodoro y todos sus productores”.

Asimismo, expuso que “contaremos con cocina en vivo con figuras invitadas como Ximena Sáenz y Santiago Georgini, espectáculos musicales con artistas locales y la presentación de Coti, patio de comidas con más de 500 puntos de venta y muchas otras actividades para toda la familia”.

“Será una gran fiesta para todos los comodorenses y para quienes nos visiten. Queremos que nuestros productos, emprendedores y cocineros se visibilicen y potencien y, para lograr un evento ordenado, contamos con el apoyo de Pablo Soto como asesor gastronómico”, sostuvo.

Finalmente, Zuñeda ponderó “el acompañamiento de todas las áreas municipales para concretar el ‘Festín de Sabores’ y cada una de nuestras propuestas. Trabajamos entre todos para convertir a la gastronomía en un producto turístico de calidad”.

“Una propuesta con mucho contenido”

En tanto, el chef comodorense Pablo Soto señaló que “se trata de una propuesta con mucho contenido, ya que Comodoro es una ciudad muy diversa, con muchos productores, restaurantes y emprendedores. Se pretende generar lazos entre ellos, la gente y los establecimientos, de cara a una gastronomía que apunte a la mejora para llevar a la mesa productos frescos y de primera línea”.

“Apuntamos a que, en un futuro próximo, nuestra ciudad de ese salto de calidad que necesita para posicionarse a nivel regional y nacional en cuanto a la gastronomía”, aseveró.

“Una gran oportunidad para todos”

Por último, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central, Juan Manuel Fernández señaló que “esta labor conjunta entre el público y el privado brinda un gran empuje a la actividad. En este último tiempo, pudimos generar un espacio importante para visibilizar a nuestros productores y emprendedores”.

“Este evento es muy importante porque se trata de una gran oportunidad para empezar a generar una gastronomía propia, pensada para la zona. Estamos muy agradecidos con Comodoro Turismo por darnos la oportunidad de participar y trabajar mancomunadamente para fortalecer cada propuesta”, finalizó Fernández.