Comodoro: Impactante incendio de una vivienda en horas de la madrugada

Este lunes en horas de la madrugada, específicamente a las 2:50 horas, en la calle Roque González llegando a Radio Estación se produjo el incendio de una vivienda sin moradores.

Personal policial recibe un llamado anónimo denunciando el incendio de la vivienda del ciudadano J.A, a la vera de camino Roque Gonzáles.

Al arribar personal policial se constata que no hay moradores en la misma, se procedió a dialogar con el con el ciudadano S. C. S quien refirió que en el lugar no se domicilia nadie y LA misma es perteneciente al ciudadano J.A.

Se dio conocimiento al personal bomberos a cargo de Alvarado Nicolás en autombomba R.I. 37 Y 44 del destacamento N° 1,quienes procedieron a sofocar el incendio.