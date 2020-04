Comodoro evalúa mantener la cuarentena hasta fines de mayo

El presidente Alberto Fernández comunicó que cada provincia y municipio definiría si su comunidad podría salir una hora para caminar para distraerse después de 40 días de cuarentena. Sin embargo, el intendente Juan Pablo Luque, como en la mayoría del país, decidió que en Comodoro continuará el aislamiento sin mayores cambios. Y consideró que la cuarentena se podría extender hasta junio.

En diálogo con La Posta Comodorense, el jefe comunal aseveró que habla diariamente con los intendentes de las localidades chubutenses para tener un panorama más claro de las realidades que se viven en la provincia. “Habló con intendentes de la cordillera Y la meseta. En Dolavon tiene la posibilidad de cerrar los accesos del pueblo y poder moverse libremente dentro de la ciudad. Lo mismo podría hacer Sarmiento. Otros tienen una realidad más compleja como Lago Puelo y Epuyén, que tiene la problemática de estar cerca de Rio Negro, que es muy distinta a la nuestra. Cada localidad tiene que ir viendo las alternativas para poder tomar determinaciones”, manifestó.

Luque manifestó que el contexto de cada ciudad cambia semana a semana y cuestionó la cantidad de gente que se volcó a las calles en las últimas horas. “Hoy es un escándalo la cantidad de gente que hay por la calle. Ojalá que muchos regresen a sus hogares y entiendan que la mejor forma de transitar la cuarentena es en la casa y básicamente lo que vamos hacer es generar una gran cantidad de inspectores para ver si todo el sector habilitado está correcto o están trabajando con violaciones de la cuarentena. Seremos muy estrictos”, destacó.

“Hay un poco de todo. Hay gente que está cumpliendo la cuarentena con total responsabilidad y otra que trata de sacar provecho. No podemos permitir relajarnos porque esto no podría traer muy malas noticias en poco tiempo. No hemos terminado de vivir esta pandemia. Nosotros estamos en una situación muy distinta a la que se está viviendo en el país y probablemente tengamos casos positivos en esta época. Seguramente tendremos muchos casos sospechosos porque comienzan las enfermedades típicas de la temporada y de la región”, advirtió.

