Comodoro es parte del operativo de Encuestas de Perfil, Consumo y Gasto Turístico de Chubut

Durante todo el mes de enero se estarán llevando adelante en Comodoro las Encuestas de Perfil, Consumo y Gasto Turístico, impulsadas por el Departamento de Observatorio Turístico, dependiente de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut.

El objetivo del operativo es lograr establecer una fórmula que garantice poder obtener de manera eficiente la información sobre el Gasto Estimado Turístico, teniendo en cuenta la oferta de servicios turísticos, la demanda de ocupación en alojamientos y las Encuestas de Perfil, Consumo y Gasto turístico.

La gerente del Ente Comodoro Turismo, Gabriela Zuñeda, afirmó que “es fundamental poder contar con información fidedigna sobre el gasto y perfil del turista que visita nuestra ciudad, para poder tomar decisiones de ajuste de oferta y servicios , como parte del desarrollo del destino. La información estadística es una herramienta muy necesaria a la hora de la definición de las diferentes políticas públicas. Desde el Ente Comodoro Turismo colaboramos con el Ministerio provincial para poder facilitar estos procesos”.

En Comodoro Rivadavia la encuestadora Irina Aylén Romero, quien ha sido becada y capacitada por el Ministerio de Turismo y AP de la provincia, detalló que “la encuesta apunta a conocer el perfil de la demanda turística y el comportamiento del turista ¿Qué hace? ¿Qué visita? ¿En qué gasta? ¿Dónde come? Mi tarea es cubrir Comodoro pero estas encuestas se están realizando en distintas localidades porque los resultados se evaluarán a nivel provincial. He tenido muy buena predisposición de los entrevistados y charlando con los turistas muchos están sorprendidos por el cambio que perciben de la ciudad y se dan cuenta que Comodoro está buscando posicionarse como un destino turístico”.

“En diciembre el Ministerio de Turismo y AP de la provincia me brindaron una capacitación y me dejaron un manual en caso de tener alguna duda. Además, desde el Ente Comodoro Turismo quedaron a disposición de cualquier duda y me van consultando cómo voy. Hasta ahora escuche respuestas muy positivas sobre nuestra ciudad”.

Ley Provincial de Turismo XXIII N°49

Las encuestas se enmarcan bajo el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turística, creado por la Ley Provincial de Turismo XXIII N°49, que busca redefinir las políticas turísticas para dar respuestas rápidas y eficientes para la actividad y fortalecerá la Gobernanza Turística.