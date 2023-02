Comodoro : dramático rescate de un hombre que intentó tirarse desde un edificio

Un hombre intentó arrojarse de un balcón en Comodoro Rivadavia y fue salvado por la policía. El hecho ocurrió en la jornada de este sábado cuando el sujeto quiso tirarse desde un edificio ubicado sobre la calle 9 de Julio entre San Martin y Sarmiento.

Los vecinos alertaron a las autoridades ante la desesperación para afrontar dicha situación.

Al lugar acudió rápidamente Personal de bomberos, efectivos policiales, Defensa Civil, el GEOP y psicologos.

Al arribar al lugar del hecho, los uniformados intentaron persuadir al hombre y así evitar que se tirara. Tras reiteradas negativas del sujeto quien pensó que pretendían llevarlo detenido, insistía con su amenaza de arrojarse desde el balcón.

Alrededor de las 13 hs, la policía comienza a dialogar para que desista de su accionar; a su vez se procede a inspeccionar la zona para poder acceder al departamento siendo imposible.

El hombre refería haber salido recientemente de alcaidía policial y que no contaba con una estabilidad económica, no tenia un trabajo estable y no le encontraba sentido a su vida.

Tras varias horas de negociación y mediación a las 14:25 desciende por una escalera donde es contenido por su hermana que lo esperaba en el lugar y quien lo acompañó al nosocomio local.

Posteriormente se constató que el departamento pertenece a M.C que se encuentra de vacaciones en Chile y quien había lo había dejado al cuidado de una amiga que llegó luego de enterarse de la situación. Cuando ésta fue entrevistada, manifestó que le prestó la llave del lugar a su amiga C.P, la cual le informó que se hospedaría con una persona de confianza por unos días.

En el lugar intervinieron personal de tránsito, defensa civil, ambulancia, bomberos, psicólogo de bomberos, abogado Mauro Fontañez, primero y segundo jefe de la Unidad Regional, jefe de operaciones , personal de SOP, personal de GEOP.

La fiscal de Turno dispuso que teniendo en cuenta que no había un delito se proceda a entregar pertenencias al masculino .