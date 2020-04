Comodorenses ya no pueden afrontar los gastos de sus alquileres

La vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, Liliana Maimó, sostuvo que “los locales comerciales ya venían con problemas para cubrir su alquiler. Algún rubro más, otro menos. Y tengo inquilinos que cumplen hace 10 o 12 años y que no pueden pagar porque tienen cerrado. Habrá que esperar y encontrar una solución con los propietarios. Porque es inevitable la situación. No se puede exigir un pago cuando no tienen abierto”, destacó.

“Los propietarios están dispuestos a negociar. Hay muchos que han tenido buenos inquilinos, que aprecian siempre el buen cumplimiento, y en esta está necesitando una mano. Los esperaremos”, consideró.

Es que la vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro afirmó que si se pierde un inquilino, se podría tardar meses en encontrar uno nuevo. “Si se van los inquilinos, tampoco hay muchas posibilidades de que puedan alquilar en dos, tres o cuatro meses independientemente de lo que pase con la pandemia. No es que cuando pase todo esto habrá gente haciendo cola para alquilar los locales. Lamentablemente es así”, subrayó.

FUTURO INCIERTO

El alquiler de inmuebles es difícil. No hay demanda y el pronóstico no es bueno para los próximos meses. “No se sabe que puede llegar a pasar. La situación es difícil para todos. No es un buen momento para el sector”, consideró Maimó.

“Por lo pronto está el tema del congelamiento de alquileres y de los contratos. Por seis meses, el decreto le da el derecho al inquilino a conservar el alquiler que pago en marzo, el 100% de la gente con la que he hablado, que le tocaba este mes un nuevo valor, optó por pagar ese valor porque no es que se le condona el aumento sino que tiene que pagarlo en octubre más la cuota. Están pagando los valores que estaban por contrato. No es una obligación y depende de cada uno”, detalló.