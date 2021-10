Cómo prevenir un ataque cibernético

Phishing, es la modalidad de ciberdelincuencia más común, quizás es la primera vez que escuchas esta palabra, pero realmente ¿sabes qué es? Phishing consiste en obtener información confidencial a través de distintos medios como mails, SMS, llamadas, etc.

En este caso, los ciberdelincuentes se hacen pasar como una persona u organización de confianza e incitan al usuario a que den clic en un enlace, descarguen un archivo con malware o brinden información privada.

Por ello, te brindamos una serie de claves y consejos para identificar y prevenir un ataque de phishing.

¿Cómo identificar un ataque de phishing?

– El mensaje contiene enlaces y archivos adjuntos extraños

– El mensaje suena aterrador y usa lenguaje amenazante

– El mensaje contiene errores de ortografía

¿Cómo prevenir un ataque de phishing?

– No abrir mails de remitentes desconocidos.

– No hacer clic en enlaces en sitios desconocidos

– Utiliza un bloqueador de anuncios

8 consejos para proteger tu información privada en internet

En el mundo, cada 39 segundos una computadora sufre un ataque cibernético. Es que la protección de nuestra información personal en internet siempre ha sido un tema de mucha importancia, sobre todo, en estas épocas donde han incrementado los robos o suplantaciones de identidad.

A continuación, te brindamos 8 consejos para que tus datos personales permanezcan seguros.

• Elige contraseñas seguras: Mientras más difícil sea tu contraseña tendrás mayor seguridad. Evita usar información personal como nombres, fechas de cumpleaños, etc.

• Activa la autentificación en 2 pasos: Agregar una función de seguridad más a tu contraseña protegerá más tus datos. Cada red social tiene la opción de habilitar esta función.

• Recuerda cerrar sesión siempre: Al finalizar de utilizar el navegador no olvides cerrar sesión de tu correo, redes sociales, etc. Además, asegúrate de borrar el historial si navegas en una computadora que no es tuya.

• Evita conectarte a redes Wifi públicas: Muchos lugares brindan Wifi gratis; trata de evitar conectarte a estas redes, pues puedes corres el riesgo de que accedan a tus datos o te manden algún tipo de virus.

• Activa la pestaña de privacidad: En cada red social hay la opción de activar esta función, con la cual compartirás tu información solo con amigos, gente cercana y evitando que extraños la vean.

• Instala un antivirus y actualízalo: Siempre es bueno proteger tu equipo con esta clase de programas. Asimismo, debes mantenerlo actualizado para reforzar tu seguridad y evitar que tu información sea robada.

• Habilita la opción de ‘Encontrar mi dispositivo’: Si un día tu equipo se extravía, recuerda que al activar la opción de ‘encontrar tu computadora’ podrás ubicarla y así evitar que revisen tus datos personales.

• Visita solo sitios seguros: Si te solicitan información o datos personales, asegúrate que la página que visites comience con HTTPS.

Los datos personales es la información más valiosa que una persona tiene. Por ello, siempre debes estar alerta ante cualquier intento de robo o acceso a ella, por lo que esperamos que esta serie de consejos te sean de mucha utilidad.

Fuente: Somos Caja