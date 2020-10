Comenzó la venta de pasajes en la terminal

Por ahora, la única transportista que vende pasajes es Vía Bariloche pero se estima que, en las próximas jornadas, se sumarían otras firmas.

El encargado de la transportista explicó a La Posta Comodorense que por el momento se venden solo pasajes para las vacaciones de verano, es de diciembre a abril.

«Antes de esa fecha no estamos vendiendo nada porque no hay ninguna confirmación o posibilidad. Estamos esperando que se defina todo y por eso los pasajes tienen posibilidades de cambiar la fecha, durante todo el 2021», explicó.

El protocolo que por ahora está vigente incluye la obligación de cada pasajero de viajar con tapaboca, alcohol en gel individual.

Para evitar contactos con materiales, no se distribuirían en el viaje ni almohadas, ni frazadas y tampoco habría catering.