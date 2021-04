Comenzó la vacunación Covid -19 para mayores de 60 años

Este lunes comenzó la vacunación Covid – 19 para personas mayores de 60 años, y en paralelo continúa el trabajo con mayores de 70 años y personal de Salud. Desde el Área Programática Sur piden a la comunidad no acercarse a los gimnasios en caso de no tener turno y recuerdan que todavía no se comenzó a aplicar la segunda dosis de la vacuna, diferida por Nación.

Bety Millar tiene 66 años y fue una de las primeras mujeres que en Rada Tilly se aplicaron la vacuna contra el Covid – 19 este lunes, en el inicio de la vacunación para mayores de 60 años en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. La mujer no ocultó su felicidad. “Estoy contenta, me siento bien, fue como cualquier vacuna; un pinchacito y nada más”, dijo al Área Programática Sur. “Si bien uno tiene que seguir cuidándose, podés estar un poquito más tranquilo y saber que uno ya no corre tanto riesgo”.

En su caso Bety se registró en los primeros días de marzo y el último 25 recibió un correo electrónico en su email, pero no lo vio porque ingresó al Correo no deseado. Al notar que no recibía el turno, sus hijos decidieron revisar su correo y encontraron la notificación en modo Spam. Así, ella notificó la situación a la coordinación de vacunación y le dieron un nuevo turno.

Lo que le sucedió a Bety es muy habitual por estos días. Incluso este lunes hubo una gran demanda de gente que se acercó al Gimnasio N° 2 para notificar que se le había pasado el turno, pero también para preguntar por la segunda dosis de la vacuna.

En este sentido, es necesario aclarar que en caso de que el turno haya pasado, no se pueda asistir o se quiera consultar sobre el mismo ,ante la demanda de más de un mes, la persona debe comunicarse vía email a vacunacion.comodororivadavia@chubut.gov.ar.

Desde el Área Programática Sur indicaron que es necesario realizar las consultas por esa vía de comunicación para evitar la aglomeración de gente en los gimnasios donde se lleva la vacunación, que se realiza únicamente con turnos previos, sin excepciones.

En el caso de aquellas personas que deben aplicarse la segunda dosis, se debe recordar que la misma fue diferida por tres meses, por ende cuando se cumpla el plazo desde la aplicación de la primera dosis la persona recibirá un correo en su casilla de email. Es importante verificar la casilla de Correo no deseado y Spam.

Desde el Área Programática Sur pidieron paciencia a la comunidad, en virtud que cada día más de 800 personas están siendo vacunadas contra el Covid- 19 en un trabajo conjunto que involucra también a los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, voluntarios de Cruz Roja y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, e integrantes del Ejército y la Policía del Chubut.

Solo este lunes en los gimnasios de Comodoro Rivadavia y en Rada Tilly se vacunaron un total de 827 personas.