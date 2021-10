En el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia este lunes comenzó la vacunación Covid – 19 en niños de 3 años. Los turnos se reciben vía correo electrónico o WhatsApp. La vacunación avanzará gradualmente por edad. Mientras tanto, ya se planifica una segunda jornada para pequeños de 9 a 11 años, y se continúa con la vacunación en adolescentes y adultos.

Este lunes, en el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia -dependiente del Área Programática Sur (APS) del Ministerio de Salud de Chubut- comenzó la vacunación Covid – 19 para la franja etaria más pequeña de la comunidad, niños de entre 3 y 5 años.

En esta primera jornada se otorgaron 32 turnos a pequeños de 3 años que se registraron previamente en www.vacunate.chubut.gov.ar. Acompañados por sus madres o padres los infantes llegaron al consultorio y recibieron su primera dosis de Sinopharm, vacuna que fue autorizada por el Ministerio de Salud de Nación para menores de 11 años.

Lorena Abril, coordinadora de la vacunación Covid – 19 en el APS, explicó que esta nueva etapa de la vacunación forma parte del trabajo que se inició el sábado en el Gimnasio Municipal 2, con la inoculación en menores de 11 y 10 años.

“Ellos son los más grandes del grupo etario de entre 3 a 11 años. Empezamos con los niños de 10 y 11 y vamos a continuar con ese grupo de los más grandes convocandolos en el gimnasio, pero a los más chiquititos hemos decidido convocarlos en lugares más pequeños donde se sientan más contenidos y donde no sea tan intimidante para ellos. Entonces, hemos comenzado hoy con la vacunación en el vacunatorio del Hospital Alvear y vamos a estar haciendo lo mismo en el CAPS del Máximo Abásolo, con niños de 3 y 4 años, de lunes a viernes en principio, y seguramente continuaremos la próxima semana con el mismo esquema”.

Se debe aclarar que la convocatoria a los niños se realiza de acuerdo a la edad, si tiene condiciones priorizadas o no y la fecha en que se inscribió. De esa forma, quienes se hayan anotado en www.vacunate.chubut.gov.ar recibirán su turno en los próximos días.

“Hasta ahora hemos alcanzado a convocar a niños de cuatro años, porque todavía tenemos muchos inscriptos de tres en el vacunate, pero a medida que vayamos avanzando convocaremos a los nuevos inscriptos”, explicó Abril al respecto.

En este sentido, es posible que el fin de semana haya una nueva convocatoria para menores de 11, 10 y 9 años. Sin embargo, se están ultimando detalles, y esto será confirmado en los próximos días. No obstante, se debe recordar que todos los turnos llegan vía email o WhatsApp.

VACUNACIÓN EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Abril destacó el avance de la campaña de vacunación en menores de 11 años, y recordó que en este marco también se aprovecha para completar otras vacunas de calendario. “La idea es que los padres se acerquen con la libreta sanitaria y los enfermeros puedan corroborar si el esquema está completo y si falta alguna aprovechar para completarlo”, indicó.

Mientras tanto, continúa la vacunación Covid – 19 en adolescentes y adultos mayores. Este lunes y martes, por ejemplo, se vacunará a adolescentes de entre 12 y 17 años en el Gimnasio Municipal N° 2. En este caso, solo será con turno, aplicando la vacuna de Pfizer.

Mientras que miércoles, jueves y viernes se aplicará segunda dosis de Astrazeneca y Sputnik V. En el primer caso para quienes hayan recibido su primera dosis hace 8 semanas, y en el segundo caso para quienes recibieron la primera dosis de Sputnik V antes del 13 de julio.

En paralelo también continúa la vacunación de primera y segunda dosis de Sinopharm en los Centros de Atención Primaria de la Salud y hospitales de la zona. Los turnos se pueden obtener en forma directa en www.comodoroweb.gob.ar

Mientras que a los hospitales de Rada Tilly y Diadema se puede acceder en forma espontánea, tanto en primera como segunda dosis. En Diadema la vacunación está habilitada de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs. Mientras que en Rada Tilly se realiza lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 12:00 hs. para la primera dosis de Sinopharm. Y martes y jueves de 10:00 a 12:00 hs., para la segunda dosis de Sinopharm.