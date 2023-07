Coliñir: “Con Luque fuimos atacados violentamente una mafia vinculada a Torres y Merino”

Emanuel Coliñir, candidato a diputado provincial por Arriba Chubut, relató a LU4 que “Es bien es cierto que Juan Pablo Luque tenía algunas advertencias o amenazas que no iba a poder caminar Trelew en campaña y lo que vimos ayer es más grabe de lo que se pueda creer. No fue un hecho aislado o un grupo de vecinos que no se sintieron a gusto con nuestra caminata por Trelew, sino que se trató un grupo armado que estaba dispuesto a confrontarnos violentamente”.

Luego explicó que “No les importó que había medios de comunicación y expusieron sus armas de fuego con total impunidad, quedando muy claro que había una decisión para que no podamos entrar al barrio. Sabemos quienes son y son vecinos del barrio que forman parte de lo peor de Trelew, son integrantes de mafias y funcionan a manera de mercenarios según quien les pague mejor”.

Coliñir denunció que “En algún momento (los mafiosos) estaban vinculados a Adrián Maderna y ahora sabemos que tienen fuertísimos vínculos con Ignacio Torres y sus punteros políticos. Con una investigación mediocre se podría saber que fueron mandados con una orden explícita para que no hagamos la caminata”.

“Hicimos una presentación en curso, pero además participó de oficio la policía porque la situación estaba muy tensa y con varios disparos. Los policías fueron testigos de los disparos que se estaban dando en la balacera”, agregó.

Manifestó que “Me solidarizo con Silvina Cabrera por lo sucedido. Cuando llegamos algunas autoridades vecinales nos cruzaron un auto para evitar que hagamos la caminata y tienen vínculos con un concejal radical que responde a Gerardo Merino y por ende a Ignacio Torres. Hubo un intento de correrla a Silvina en esta situación y por eso la coloco en el gar de víctima porque lo sucedió no esta bien; lo mismo hizo Juan Pablo Luque comunicándose con ella para solidarizarse”.

Finalmente resaltó que “Ellos (de Juntos por el Cambio) pensaban que estaban mejor en las encuestas y lo cierto es que Jun Pablo Luque no para de crecer y los vecinos se encuentran con un dirigente político que le cuenta la realidad para buscar las soluciones que hacen falta en Trelew y los barrios más necesitados. De ninguna manera vamos a dejar de hacer las caminatas por Trelew y esto demuestra que Merino y Torres están muy preocupados por nuestro crecimiento electoral”.