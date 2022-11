Ciudadela tuvo el desfile Tradicionalista más grande de su historia

Más de 300 personas se hicieron presentes para evocar el histórico desfile por el Día de la Tradición en el barrio gaucho. Participaron del desfile patrio los vecinos del barrio juntos a la Unión de Ex Combatientes de Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, Cruz Roja, Fortín Güemes, Agrupación Tradicionalista Martín Miguel de Güemes, Asociación Social y Cultural de Provincianos, FeDeComEx, Unidos por la Tradición, miembros de las Asociaciones Vecinales Barrio General Mosconi, Roca, Pueyrredón, Gasoducto, Isidro Labrador, 9 de Julio, la Escuela Municipal de Taekwondo, Club Manantiales Behr de Ciudadela, Capilla Maria Auxiliadora, Centro de Salud Dr. Mias, artistas, cuerpos de baile, agrupaciones gauchas, jinetes montados a caballo y vecinos en general.

Recorrieron dos kilómetros por las calles del barrio durante esta propuesta cultural que promete seguir creciendo el próximo año.

Participaron del show folclórico los artistas y ballets: Fabián Arriola, Viento Sureño, Kilimbay, Huiliches, Dejando Huellas, Coro de Jubilados Voces del Viento, Amancay, Santiago Ayala, Grupo Chamame, Salamanca, Farra Folck, El Camaruco, Rafael Quipildor, Cunino Cedrón y Liliana Barrionuevo, La Corralera, Juanchi Godoy, Munacuy y Marcos Quilodran.

Además de haber participado los Productores y Artesanos De La Agricultura Familiar junto a feriantes del barrio que elaboraron locros, torta fritas, choripanes, empanadas, panes caseros, pastelitos, dulces, conservas, ofrecieron productos para campo, vestimenta y demás.

Se hicieron presentes también el Vice Intendente de la ciudad, Othar Macharasvilli, la Diputada Nacional Ana Clara Romero y los Concejales Graciela Saffirio, Digna Hernando, Tomas Buffa y Omar Lattanzio.

Javier Genta agradeció “a todos los que hicieron posible por años este tradicional desfile, al equipo de vecinos que reflotó esta mística de unión barrial y a quienes también se sumaron este año a esta propuesta que tiene como objetivo volver a instalar esta celebración que desde el año 2000 -y por muchos años consecutivos- se llevó a cabo por las calles de nuestro barrio gaucho”. “Vamos a seguir trabajando para revalorizar nuestra identidad y sentido de pertenencia, dejar de lado las discusiones sin sentido para juntos rencauzarnos en el norte que nuestros pioneros trazaron para Ciudadela, pero también para la ciudad”. “Ciudadela merece que con justicia y memoria se reconstruya el Centro Tradicionalista Martin Fierro que maquinas municipales derribaron en el año 2016 sin ningún sentido ni razón válida para hacerlo. Comprometemos a los autoridades y legisladores presentes a ayudarnos a que esta causa noble y de grandeza patriótica, no se convierta en una promesa si no en una realidad en el corto plazo. Por nuestro barrio y Comodoro Rivadavia”.