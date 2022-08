Citan a mediación a Javier Milei por Incumplimiento de Contrato de sumas de dinero

Se trata de CoinX, una fintech que ofrecía retornos extraordinarios en dólares. Se lo cita para que se haga cargo de las deudas de los damnificados

Cuando de manera voluntaria, dos partes, firman un contrato donde una realiza una inversión en dinero y la otra le promete la devolución de esa inversión en un plazo determinado con mas la suma de réditos monetarios en forma de % bastante excelsos, tenemos un contrato donde nacen para las partes derechos y obligaciones a cumplir.

Cuando una de las partes, no cumple con lo pactado en el plazo establecido, nace la responsabilidad contractual mediante el juicio Comercial de Incumplimiento de contrato.

Este proceso es la herramienta legal con la que cuenta el contratante damnificado para lograr el reconocimiento de sus derechos, créditos y reclamos, cuando ello no es posible por otra vía. Previo a esta herramienta, la ley exige una previa mediación extrajudicial para que las partes se acerquen y diriman su conflicto.

Los responsables del incumplimiento son todas las partes y/o personas humanas que tuvieron relación directa o indirecta con la promesa o plazos incumplidos y será, en principio solidariamente responsables con su patrimonio de la deuda contraída.

Es por eso que si una de las partes está incumpliendo alguna de esas cláusulas esto da pie para que la otra parte demande. De esta forma, por medio de la demanda, pueda repararse de todo daño que eventualmente podría sufrir por causa de dicho incumplimiento.

Las demandas por incumplimiento de contrato pueden pasar por varios motivos. Sin embargo, también depende de qué nivel de incumplimiento hablamos. A veces las cosas se pueden arreglar de otras maneras. Si el incumplimiento es muy severo e importante, la otra parte, la que no ha incumplido con su parte del trato, puede entablar una demanda por una propiedad o por dinero.

Las preguntas que surgen ante los incumplimientos de contratos Cripto que están en agenda estos meses, son:

¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasos se deben seguir?, ¿Cuáles son las razones por las que dedo entablar una demanda por incumplimiento de contrato?

Lo primero es contratar un letrado que lo patrocine y lo defienda negociando su deuda. Mi consejo es que no firme poder alguno, sino una mera representación letrada donde usted firma todo lo que le diga el abogado

Luego, firmar un convenio de honorarios con su abogado para saber de ante mano cuanto le cobrara por su trabajo encomendado.

Y cuando usted demanda porque no se cumplió un contrato, debe esperar que su contrato esta vencido, luego del mismo, debe interpelar por carta documento a los obligados y responsables solidarios y pasar por un proceso extrajudicial de mediación previa, ya sea en el ámbito privado o publico para si, no tiene arreglo extrajudicial, llegar a la justicia comercial y pedirle a un juez que le conceda su crédito.

En ninguna circunstancia esto configura un delito ni denuncia penal alguna, es simplemente un acuerdo privado que no se cumplió y quienes tienen derecho legal de percibir sus beneficios, reclamaran de manera privada en la justicia comercial sus beneficios.

En el caso de COINX, empresa que Javier Milei aconsejo y arengo a que pongan su dinero con buenos rendimientos monetarios, no cumplió con sus clientes y no le devolvieron el dinero que invirtieron. Vencidos sus contratos, se los interpelo, incluso a Javier Milei, responsable solidario de este incumplimiento contractual para que puedan los damnificados, cobrar algo de la plata que pusieron voluntariamente.