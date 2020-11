Circulación sin DNI desde el miércoles y reuniones familiares recién para las fiestas

El ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, confirmó hoy en diálogo con LU4 que el decreto que contendrá las disposiciones que regirán la circulación y las actividades, dentro de la pandemia, se conocerá oficialmente mañana y se comenzará a aplicar el miércoles.

«Tuvimos una reunión en el Comité de Crisis, mañana ya va a estar publicado el nuevo decreto. El único Departamento que queda incluído en el ASPO es el de Rawson, que incluye a Trelew y Rawson. El resto pasa a Distanciamiento, pero hay que incluir algunas actividades que están específicamente prohibidas como es el caso del Turismo que requerimos habilitación, esperamos la autorización del protocolo que se envió para ponerlo en vigencia hasta fin de mes», dijo.

Sobre los recaudos en el nuevo período, el ministro dijo «esto es algo que cuando se pasa el distanciamiento uno espera la responsabilidad individual, las personas que salen del domicilio para hacer las actividades que van a hacer que tengan cuidado con el uso correcto del tapabocas el lavado de manos. Se busca que seamos todos responsables para evitar la trasmisión de esta enfermedad».

En este marco, aclaró ante la expectativa social de apertura que «las reuniones sociales no están habilitadas en el decreto nacional, si están habilitadas al aire libre y eso no lo estamos planteando, si lo planteamos para más adelante relacionado a las fiestas de fin de año pero no por ahora».

Entre los cambios sustanciales que se producirán en los restantes Departamentos de la Provincia, incluído Escalante, el ministro confirmó que la circulación dejará de estar supeditada al número de finalización del DNI.