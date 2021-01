Cimadevilla quiere romper con el PRO y postularse a senador

Mario Cimadevilla, ex senador nacional por la UCR de Chubut, manifestó que se postulará como candidato del radicalismo provincial para conquistar una banca en el Senado y propuso dar por terminada la alianza con el PRO.

“Hoy en el radicalismo del país y de Chubut hay una discusión sobre cuál tiene que ser el rol que tiene que jugar el partido frente a los desafíos electores que se vienen. Algunos creen que no hay que enojar al PRO y seguir con una alianza que yo creo que ha fracasado. Otros creemos que el radicalismo debe recuperar su identidad y liderar un proceso de oposición en la Argentina”, enfatizó.

Cimadevilla indicó que “Se tiene que concretar una Convención pendiente de organizarse en Chubut, cuál será la política de alianzas y con quiénes, y se habrá elecciones internas en PASO o como las anteriores con el padrón de afiliados”.

Para el dirigente radical, “Estamos muy preocupados por el silencio de nuestros legisladores en la provincia; hay ya casi tres años de chicos que no van a poder ir al colegio; se deben casi tres masas salariales; la incapacidad del gobernador es manifiesta; y el Poder Legislativo no existe y se pelean por ver quién cobró más coimas por el tema minero. Ese es el panorama que tenemos en Chubut y debemos pelear por las bancas en el Congreso de la Nación porque están desperdiciadas”.

Apuntándole a los legisladores nacionales, expresó que “Tenemos bancas desperdiciadas en el Congreso y por ahí rescato la actitud de Mario Pais en temas que son candentes como los de la Justicia. Gustavo Mena ha sido cooptado por el PRO y han caído en una antinomia Cristina o Macri y eso no le sirve a la Argentina”.

Finalmente manifestó que “Cuando nosotros denunciábamos la corrupción dasnevista, teníamos a nuestros socios diciendo que era el mejor gobernador de la historia, le ofrecían ministros desde el PRO y ahora con el tema minero apareció este chico López haciendo lobby y después salen a decir que son antimineros. No se puede con tarambanas de este tipo tratar de hacer política que sirvan”.