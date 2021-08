Cimadevilla: “No se puede hacer un debate porque los precandidatos no dicen nada”

Mario Cimadevilla, precandidato a senador de Chubut por la UCR en Juntos por el Cambio, manifestó a LU4 que sus propuestas en la búsqueda de una banca en el Senado y criticó a sus contrincantes por la falta de propuestas.

“Tenemos que explicarle al electorado por qué estamos como estamos en Chubut y qué soluciones podemos encontrar desde el Congreso de la Nación”, indicó y agregó que “Estamos diciendo que Chubut esta crisis porque existió un proceso de enajenación de nuestras riquezas. No somos dueños de nuestro petróleo, el mar esta privatizado y con la energía como el viento ha sido regalada y no se cobra ningún tipo de cánon o regalía; lo mismo sucede con la energía de Futaleufú”.

Para Cimadevilla, “Todo esto ha ocurrido porque hemos tenido gobiernos que han privilegiado los intereses de los grupos económicos que se quedaron con nuestros recursos y no los intereses de los chubutenses”.

“A esto se suma la ley de inversiones mineras que de seguir adelante como lo están haciendo no solamente no dejará nada para nuestra provincia, sino que además sumará más contaminación; mientras que nuestros legisladores han estado ausentes cada vez que se discutieron estos temas”, enfatizó.

“Yo estuve en el Senado y se pueden ver cuáles han sido mis intervenciones para evitar este tipo de saqueos, frenando estas embestidas contra nuestros recursos”, señaló y sostuvo que “Nosotros solo consumimos el 20% de la energía que producimos en la provincia, el resto va para el conjunto del país. En el caso de Comodoro Rivadavia ha sido el lugar que más energía aportó al país y se han llevado más de 300 mil millones de dólares desde que se descubrió el petróleo, además que no se hizo una destilería y la población sigue sin agua”.

Finalmente sentenció que “Estos son los esquemas que debemos discutir y modificar, pero no veo que se pueda hacer un debate enriquecedor con el resto de los precandidatos porque no dicen absolutamente nada”.