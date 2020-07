Cimadevilla: “Desde el 2003 Chubut fue gobernada por una banda de delincuentes”

Mario Cimadevilla, ex senador y ex titular de la Unidad de Investigación del atentado contra la AMIA, efectuó en LU4 un profundo análisis de la crisis provincial y lanzó fuertes críticas hacia la clase política que gobernó Chubut desde el 2003.

“Creo que no tenemos Estado, además de no tener gobierno, porque no funcionan los poderes del Estado en Chubut. La conducción política no existe, no genera confianza y vive improvisando. Si uno quiere que algo fracase reúna esas tres condiciones y lo lograrán”, indicó Cimadevilla.

El ex senador fue contundente al manifestar que “Desde el 2003 hasta ahora ha gobernado una banda de delincuentes la provincia de Chubut, una verdadera asociación ilícita. Desde ese año hasta ahora todos los que pasaron por el gobierno están siendo procesados y los hechos de corrupción que se han visto durante los últimos años han sido escandalosos”.

Para el dirigente radical, “Los que están en el gobierno, que son los mismos que siempre estuvieron, cuando hablan parece que ellos no tienen responsabilidades y que la culpa es de los otros”.

Recursos naturales y poder empresario

Cimadevilla indicó que “Recuerdo que nos decían que Chubut era una provincia rica y hoy no tenemos nada. Los recursos energéticos están concesionados a precio vil, con contratos que chorrean corrupción por cuatro costados y somos la provincia que menos regalías cobra en el país. El mar esta privatizado y la energía no convencional, como la eólica, tampoco nos pertenece porque la entregamos toda”.

Luego agregó que “Chubut se ha quedado sin el manejo de sus recursos y hoy a Chubut no la maneja la política, sino sectores económicos poderosos que deciden la política de la provincia. Arcioni no es el gobernador de la provincia, sino un empleado», remató.

Para el referente que cuestiona la alianza del radicalismo en Juntos por el Cambio, “Hace tiempo que la política esta manejada por operadores, los partidos no existen y los negocios dominan la política. La oposición no tiene presencia en la provincia desde hace mucho tiempo y los legisladores nacionales se han convertido en mendigos o pedigüeños”, expresó.

Finalmente, Cimadevilla señaló que “En el medio de esta pandemia de miserias económicas que hoy tenemos, quieren avanzar con la estructura minera que pagan solamente el 2% de regalías y sin ningún tipo de resguardo ambiental”.