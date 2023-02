Científicas del CENPAT fueron reconocidas por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fueron destacadas Marta Commendatore, Graciela Casas, María Méndez, Soledad Leonardi y Mariana Lozada.

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn realizó este viernes un reconocimiento a nueve científicas en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemoró el 11 de febrero. En el acto, que tuvo lugar en el recinto de sesiones, recibieron su homenaje por parte del Centro Científico Tecnológico CONICET-CENPAT, Marta Commendatore, Graciela Casas, María Méndez, Soledad Leonardi y Mariana Lozada. Junto a ellas fueron reconocidas también Diana Bohn, María Torregiani, Soraya Corvalán y Cecilia Castaños.

“Este año en particular establecimos alguna categorías como los aportes al proyecto Pampa Azul, mujeres que han trabajado en Cannabis Medicinal, la trayectoria y el interés en despertar de vocaciones tempranas. En esta ocasión queremos visibilizar el trabajo y el aporte de estas mujeres para que sirva de inspiración a otras personas de nuestra comunidad”, expresó Noelia Corvalán, presidenta del Concejo Deliberante de Puerto Madryn.

Durante el acto, las científicas recibieron un diploma y un obsequio de manos del intendente Gustavo Sastre y de los diversos concejales y concejalas que estuvieron presentes en el acto. “Para mí es un orgullo que se pueda visibilizar la labor que hacemos las mujeres en la ciencia y en fomentar vocaciones en la niñas. Yo particularmente tengo una labor de militancia con lo que es el trabajo de las mujeres en la ciencia, así que es como un aliento para seguir avanzando”, contó Soledad Leonardi, bióloga del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR), quien en esta ocasión fue reconocida por su labor en el proyecto Pampa Azul.

Marta Commendatore se desempeñó durante más de 30 años en el CENPAT investigando acerca de la contaminación marina, poniendo el foco en la parte de hidrocarburos y contaminantes orgánicos persistentes. “Tuve la oportunidad enorme de ingresar en el Centro Nacional Patagónico y eso fue lo que me hizo crecer y me ayudó muchísimo. Esto lo tomo como un reconocimiento para todo mi grupo de trabajo, porque yo no trabajé sola y sobre todo para las mujeres”.

En el caso de Mariana Lozada, también investigadora del IBIOMAR, fue reconocida por su trabajo en pos de generar conocimiento sobre los usos y aplicaciones del Cannabis Medicinal: “Estoy muy contenta, muy agradecida, me parece muy importante la visibilización de todo lo que hacemos las mujeres en ciencia, tecnología, transferencia a la sociedad y me parece una muy buena iniciativa de parte del Concejo Deliberante visibilizar porque eso también despierta vocaciones científicas”.

María “Pitu” Méndez, obtuvo su reconocimiento por el trabajo realizado dentro del Programa Pampa Azul; mientras que Graciela Casas, con más de 30 años de servicio como personal de apoyo a la investigación, obtuvo su premio a la trayectoria. En ambos casos, si bien no pudieron estar presentes, los obsequios fueron recibidos por la directora y el vicedirector del IBIOMAR, Florencia Cremonte y Nicolás Ortiz, respectivamente.