Chubut Unido desmiente haber colaborado para la aprobación minera

El bloque Chubut Unido desmintió falsas acusaciones que indicaban que los 4 diputados habían sido funcionales al Gobierno por dar quórum en el recinto para que la ley de zonificación minera pudiera ser tratada y aprobada.

“Los 10 diputados que estamos en contra de la zonificación minera no ingresamos al recinto hasta que hubo quórum y comenzó la sesión. Quisimos impedir el quórum para que el proyecto de ley no pudiese tratarse. Lamentablemente el oficialismo consiguió el quórum y la sesión comenzó”, explicó Leila Loyd Jones.

Los legisladores que aguardaron fuera del recinto hasta que haya quórum fueron Lloyd Jones, Rossana Artero, Tirso Chiquichano, José Giménez, Manuel Pagliaroni, Andrea Aguilera, Belén Baskovc, Rafael Williams, Carlos Mantegna y Zulema Anden.

Una vez que se alcanzó el quórum, el presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, puso a consideración de los diputados presentes el orden del día y fue votado únicamente por los 15 legisladores presentes.

“Con la sesión iniciada ingresamos al recinto a dar el debate y exponer nuestros argumentos en contra de la aprobación de la zonificación minera. No engañen más a la gente, nosotros no fuimos funcionales al gobierno para que saque la ley, por el contrario, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que no se apruebe la minería en la provincia”, sentenció.