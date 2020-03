Chubut: El Consejo de la Magistratura sesionará por video conferencia

Maglione explicó que “tenemos un presupuesto muy magro y en los últimos tiempos se han visto resentidos los ingresos del Consejo de la Magistratura por la crisis económica y financiera que ya todos conocemos; y en este sentido debemos optimizar los pocos recursos que tenemos”.

El titular del organismo señaló que “tomamos una decisión drástica al inicio de este año de suspender todos los concursos de magistrados, para jueces, fiscales o defensores; pero quisimos que este órgano extra poder de la Constitución no deje de funcionar porque en otras ocasiones sucedió y no fue bueno para la sociedad”.

Asimismo, expresó que “no debemos cerrar las puertas del Consejo y eso ya nos ha pasado cuando en el 2018 tuvimos lo tuvimos cerrado por falta de presupuesto. El costo de una sesión es importante porque los consejeros se encuentran distribuidos en todas las ciudades más grandes de la provincia, si bien no cobramos un sueldo mensual porque trabajamos ad honorem pero hay muchos gastos de viáticos”.

Video conferencia

Maglione sostuvo que “por esos motivos le propuse al Superior Tribunal de Justicia para ver si podíamos contar con las necesidades técnicas para concretar una sesión administrativa por video conferencia y si sale bien en cuento a la conectividad podríamos seguir utilizándolo en el transcurso del año”.

Frente a la posibilidad que este mecanismo se transforme en estable, indicó que “cuando se llame a concurso deberíamos sesionar en persona, pero cuando se trata de temas administrativos a resolver creo que podríamos desarrollar este mecanismo si la tecnología nos lo posibilita”.

Entorno de los problemas que atraviesa el Poder Judicial en la actualidad, señaló que “el servicio de justicia que se esta brindando en la provincia no es el mejor y en su gran mayoría eso se genera por la falta de pago a los empleados judiciales y a los magistrados; el reclamo es justo y legítimo, pero la situación nos afecta a todos”.

Finalmente sobre la adhesión a la Ley Micaela y la capacitación requerida, indicó que “es un curso online que se da a todo el mundo, es accesible y gratuito para todos aquellos que se presentan o no para un concurso. Hablar de perspectiva de género es una cuestión políticamente obligatoria”.

