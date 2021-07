Chubut al Frente no pudo conformar alianza

Chubut al frente, el partido del gobernador Mariano Arcioni, no pudo cerrar y por ende inscribir su alianza con el Partido Independiente Chubut, por lo que finalmente participará en las PASO del 12 de septiembre en solitario.

El presidente del partido, Máximo Pérez Catán, confirmó a LU4 que finalmente no prosperaron las conversaciones con el PICH «Estuvimos hablando durante toda la madrugada y la mañana de hoy, pero finalmente no hubo acuerdo», señaló.

Las alianzas inscriptas finalmente fueron tres: Frente de Todos (PJ, Partido Socialista Auténtico, Partido de la Victoria, y Cultura Educación y Trabajo), Cambiemos Chubut (PRO, UCR, y Polo Social) y el Frente de Izquierda -FITU- (Partido Obrero y MST)