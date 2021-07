Chubut abre mañana  la inscripción de adolescentes priorizados para la vacunación contra el COVID-19

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Salud provincial, que conduce Fabián Puratich, informó a la comunidad que a partir de este viernes los adolescentes que tienen entre 12 y 17 años y han sido priorizados para vacunarse contra el COVID-19, podrán comenzar a inscribirse en el registro oficial de la Campaña “Chubut Vacunate” (el sitio web www.vacunate.chubut.gov.ar) para posteriormente ser citados y recibir la vacuna.

Es importante recordar que la inscripción constituye una declaración jurada de las condiciones subyacentes de la población destinataria de la vacuna.

Además, se solicita a las familias que, al momento de la inscripción, corroboren los datos de contacto (mails y teléfonos) para garantizar el otorgamiento de los turnos.

Condiciones de priorización

Las condiciones de priorización definidas para que esta población se inmunice, y que se consensuaron en el Consejo Federal de Salud (COFESA) a partir de las recomendaciones de expertos y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), son:

– Diabetes tipo 1 o 2.

– Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

– Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

– Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

– Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

– Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

– Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

– Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

– Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

– Personas con tuberculosis activa.

– Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

– Síndrome de Down.

– Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

– Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

– Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

– Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

– Personas con pensión de ANSES por invalidez, aunque no tengan CUD.

– Personas con pensión de ANSES por trasplantes, aunque no tengan CUD.

Convocatorias

Una vez que efectúen las inscripciones, las familias deberán aguardar ser convocadas por los equipos de salud a través de las modalidades definidas y ya establecidas en cada una de las Áreas Programáticas de Salud de la provincia (mails, turneras web y/o llamados telefónicos).

Al momento de la vacunación, a su vez, se solicitará justificar de alguna manera la condición priorizada, con por ejemplo una constancia o documento, ya sea impreso o digital; mientras que los adolescentes de 12 años deberán contar con autorización o estar acompañados de un adulto responsable.

Inicio de la vacunación

Asimismo, la cartera sanitaria provincial confirmó que el próximo martes 3 de agosto comenzará en Chubut, en forma simultánea con todo el país, la vacunación contra el COVID-19 de los adolescentes de 12 a 17 años que cumplen con alguna de las condiciones de priorización.