Chile elegirá entre la izquierda y la derecha

(Francisco Bravo Atias).- En todas las elecciones presidenciales que Chile ha vivido desde que recuperó la democracia en 1990 siempre han pasado a segunda vuelta un candidato de centroizquierda y uno de centroderecha. Sin excepción. Por eso lo que sucedió este domingo 21 de noviembre fue tan nuevo. Inédito.

En la elección presidencial de primera vuelta el triunfador fue el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast con un 28%, quien clasificó a la segunda vuelta del 19 de diciembre junto al abanderado del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que logró un 25%.

Ambos militan en partidos nuevos en la política nacional. El partido de Kast nació en junio de 2019 y la coalición Frente Amplio que fundó Boric se creó en enero de 2017. Nunca un militante de sus bloques ha ocupado el cargo de presidente o ha liderado algún ministerio en el Gobierno.

Sorprendentemente, el abanderado de centroderecha Sebastián Sichel, apoyado por la coalición Chile Podemos Más del presidente Sebastián Piñera, terminó en cuarto lugar con un 12 por ciento de los votos. Y peor aún, la aspirante de partido Demócrata Cristiano (centroizquierda), Yasna Provoste, respaldada por las tiendas que otrora apoyaron a Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), consiguió un magro quinto lugar con un 11 por ciento de los votos.

Durante su discurso de triunfo en la sede de su comando en la comuna de Las Condes (zona este de Santiago), Kast apuntó directamente contra la izquierda. «Boric y el Partido Comunista quieren indultar a los vándalos que destruye; ellos se reúnen con asesinos, son quienes no están del lado de las víctimas, ellos quieren inestabilidad en el país», dijo.

«No queremos ir en esa ruta que nos lleva a Venezuela o a Cuba, derrotaremos a esa izquierda intransigente y crearemos un Chile donde nadie sobre, más allá de las ideologías que ponen murallas y volveremos al Chile de la convivencia», agregó.

Por su parte, Boric apuntó por un discurso más conciliador. «Yo no voy a hablar contra el otro candidato, no es mi estilo. Nosotros seremos los voceros de la esperanza, del diálogo, de la unidad y nuestra cruzada será que la esperanza le gane al miedo», señaló.

FACTOR PARISI

Más enigmático aún es el factor Parisi. El economista Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (centroderecha), obtuvo un sorprendente tercer lugar. Y aunque no pasó a segunda vuelta, logró obtener 857.078 votos, un 12 por ciento del total de los sufragios válidamente emitidos.

El resultado fue sorprendente porque Parisi es un líder considerado «outsider», que plantea un discurso apolítico y que critica tanto a los partidos de izquierda como de derecha. Lo más impresionante es que sus adherentes lo apoyaron a pesar de que el economista no puso un pie en Chile durante la campaña. De hecho, ni siquiera vino a votar por él mismo.

El candidato está radicado en Estados Unidos desde el año 2016 y hace dos años que no visita el país. Entregó una serie de argumentos para no venir: que tenía compromisos laborales, que tuvo temas relacionados a su familia y también, aseguró que se contagio de covid-19 y que no podría venir al día más importante de su carrera política reciente: la elección.

Sin embargo, el economista mostró un gran desempeño en redes sociales, aglutinando partidarios a través de transmisiones en vivo de YouTube e Instagram. Por su estilo fue catalogado como el primer candidato telemático de la historia de Chile.

La lista de candidatos la completaron: el cineasta Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista (izquierda), que consiguió el 7 por ciento de la votación, y el profesor Eduardo Artés, del Partido Unión Patriótica (izquierda), con uno por ciento.