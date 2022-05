César Brandt es el nuevo jefe de la Policía del Chubut

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, tomó juramento esta tarde, al nuevo jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Cesar Ricardo Brandt y al subjefe de la fuerza, Comisario General Juan Cruz Campos. Mañana, martes, asume la Plana Mayor.

Estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; los ministros de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Salud, Fabián Puratich; de Seguridad, Miguel Castro; de Educación, Florencia Perata; de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Gustavo Aguilera; secretarios y subsecretarios de Estado; diputados provinciales; presidentes de entes; el comisario general (RSE) Víctor Acosta –Jefe saliente- y el comisario general (RSE) Luis Cayupil –Subjefe saliente-, integrantes de la Plana Mayor de la Policía del Chubut; oficiales y suboficiales en actividad y en situación de retiro de la fuerza; Veteranos de Malvinas, entre otros.

La ceremonia se realizó en la Jefatura de la Policía del Chubut, donde el escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, efectuó la lectura del Decreto Nº519/22 y 520/22, a través de los cuales se puso en funciones a los flamantes funcionarios. Seguidamente, el Gobernador Arcioni tomó juramento de Ley y los funcionarios presentes refrendaron el Acta 68, de asunción.

En su discurso, Arcioni felicitó a los nuevos titulares de la fuerza policial provincial y puso de relieve: “Nunca la gestión detuvo su movimiento, ni aún en los momentos más complicados que nos tocó atravesar. Y ratifico que los logros no son solo de un Gobernador sino de todo un equipo que acompaña y cree en esta gestión.

Añadió el Gobernador: “No perdimos el rumbo, muchas personas nos apuntalan y uno tiene el carácter y la templanza porque uno quiere y cree en la provincia, uno ve este horizonte esperanzador, después de una situación muy complicada, luego de un ordenamiento hacia adentro del Estado, por medio de la optimización de los recursos. Y gracias a ello es que podemos afrontar una situación del orden nacional muy grave, que, si seguimos con la visión que estamos teniendo, vamos a poder ir sobrellevando. Y nunca le vamos a escapar a la responsabilidad”.

Luego, manifestó que “podemos caminar con la frente en alto, mirar a nuestros vecinos, porque lo hemos hecho, y poder decir a los chubutenses que no se equivocaron cuando decidieron acompañarnos con el voto. Tienen a un Gobernador y a un equipo de Gobierno con mucha entereza, que aman su provincia, y que siempre van a hacer lo mejor por ella. Jamás van a escuchar en mí marcar esa famosa ‘grieta’, que no sirve sino para distanciar más. Estoy del lado de quienes va a ir cerrando esta ‘grieta’, por esa unidad que va más allá de las ideologías y de los partidos políticos. Aun cuando diferencias políticas podamos tener, pero no podemos desviar ni cinco minutos en discusiones frente a los problemas que afronta la provincia”.

Asimismo, Arcioni agradeció por los servicios prestados a los jefes salientes y resaltó que “Víctor Acosta ya es parte del Gabinete como subsecretario de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, una nueva responsabilidad. Es una persona en la que confío muchísimo y que nos ha acompañado en momentos de crisis, y también reconocer al comisario general Alun Jones que nos acompañó en todos y cada uno de los actos de la Policía, por poner en alto los valores de la institución policial”.

*Respuestas a la sociedad*

El flamante jefe de la Policía del Chubut, Cesar Brandt informó que “nos hacemos cargo con el Comisario Mayor Campos de esta institución. Ya era parte de la cúpula policial, sabemos las necesidades que tiene la sociedad, seguiremos con una mirada con perspectiva de género siempre cubriendo las necesidades. Mas allá de las políticas de seguridad que podamos implementar o impronta desde la jefatura se seguirá trabajando para llevar tranquilidad a la sociedad”

En diálogo con la prensa, Campos sostuvo que “el ministro Castro ha puesto los ojos en el trabajo que veníamos desarrollando, así que estoy más que agradecido. Vengo de Comodoro Rivadavia en la última etapa estaba como jefe de la Unidad Regional y se decidió que arribe a la ciudad de Rawson para poder trabajar. Primeramente haremos un estudio y las cuestiones propias del trabajo, pero intentaremos dar las respuestas a la sociedad lo más rápido posible.

*Reunión de Castro con la Plana Mayor*

Cabe destacar que, durante la mañana de hoy, el ministro Miguel Castro mantuvo una reunión de trabajo con los recién asumidos César Brandt, Juan Cruz Campos, y con los integrantes que conformarán la Plana Mayor de la fuerza, a fin de comenzar a delinear las nuevas estrategias que va a tener la Policía del Chubut.

Este martes, asumirán los comisarios generales Gabriel Williams en Seguridad, Enrique Urrutia en Recursos Humanos y Félix Cárcamo en la dirección de Recursos Materiales.

Por su parte, el Comisario General Julián Vilches continuará en la Dirección de Policía Judicial y la comisario Mayor Claudia Bocco seguirá a cargo de la Dirección de Género de la Policía del Chubut.