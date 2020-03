Cerdá: “Este desplome tan profundo del precio del barril no estaba en los pronósticos de nadie”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Cerdá manifestó que “este desplome tan profundo del precio del barril no estaba en los pronósticos de nadie. El efecto coronavirus ha hecho en estos últimos tiempo que haya menos consumo y menos demanda en países como China, eso hizo que los países productores tengan exceso de petróleo y eso se traduce en la baja del precio internacional”.

El ministro chubutense agregó que “si bien las operadoras tienen espalda para sostener esta situación indudablemente que lo pueden hacer por un tiempo determinado y después veremos cuáles alternativas hay que trabajar”.

Aportando explicaciones que desencadenaron la baja del barril, señaló que “a este panorama se le sumó el problema político de la disputa entre Rusia y la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), con un problema de poder entre ellos. Hay que ser muy cautelosos y esperar la evolución del precio en esta semana y esperar la reunión de la OPEP a fin de mes”.

Medidas paliativas

Cerdá expresó que “si esto no se acomoda en la provincia y la Cuenca vamos a tener que comenzar a buscar algunas alternativas, pero a ver cómo evoluciona el precio con cautela. Las compañías petroleras elaboraron sus planes de inversión el año pasado con un determinado precio del barril, ahora hay que ver si esos planes efectuados a nivel mundial sufren modificaciones con esta baja del crudo”.

Cuando se le consultó si se evalúa plantearle a Nación la vuelta del precio sostén del barril criollo, que se especula podría rondar los 55 dólares con subsidios estatales, respondió que “todavía no hemos presentado ningún planteo de esas características, pero no debemos descartar que por el lapso de dos o tres meses ingresemos un escenario negativo, entonces ahí analizaremos qué alternativas podemos llevar adelante. La gran pregunta es si el país puede llevar adelante un barril criollo”.

En cuanto a otras medidas paliativas, agregó que “el tema de la retenciones se ha planteado más allá del precio del barril y veremos si eso también se convierte en una alternativa ante esta situación. Ya tuvimos una baja del 12 al 8% y si la situación del país mejora esperemos que la retención se pueda eliminar”.

Finalmente, Cerdá explicó que “Neuquén esta más preocupada que Chubut porque los costos operativos de la extracción del petróleo no convencional son más elevados que los nuestros y eso hace que si el precio internacional baja esas inversiones no sean atractivas para la industria”.

