Cerdá en aislamiento preventivo

El ministro de Hidrocarburos del Chubut, Martín Cerdá, participó del 1 al 4 de marzo de la convención PDAC 2020 en la ciudad de Toronto -Canadá- con la delegación Argentina que encabezó el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.

Al ingresar a Argentina, Cerdá realizó las consultas pertinentes por los protocolos nacionales e internacionales por Coronavirus, hoy declarado Pandemia Mundial. Cabe resaltar que Canadá aún hoy no está dentro de los países considerados en riesgo para aquellos que ingresan de dicho país a Argentina, por lo que no le fue indicado por las autoridades sanitarias nacionales el aislamiento social preventivo.

En el día de ayer los organizadores de PDAC 2020 informaron que uno de los asistentes a dicha convención dio positivo por Coronavirus. Es por ello que por indicación precisa del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, a partir de ayer a última hora el Ministro Cerdá se encuentra en aislamiento preventivo hasta el día 18 de marzo.

“El Ministro Cerdá no estuvo en un país considerado de riesgo, por lo que a su ingreso a la Argentina las autoridades sanitarias no consideraron necesaria la realización del aislamiento. En últimas horas del día de ayer, y tras conocido el caso positivo de un integrante de la convención en la que participó, por decisión personal y recomendación del Ministerio de Salud, Cerdá se encuentra en asilamiento preventivo hasta cumplir los 14 días desde su ingreso al país. La medida no incluye a sus familiares según protocolo”, informó Fabiana Puratich, ministro de Salud de Chubut.

El problema que, antes de tomar esta determinación, Cerdá participó en reuniones a nivel nacional, provincial y hasta visitó radios en Comodoro Rivadavia, sin haber medido la conveniencia de someterse a un aislamiento voluntario.