Cerdá: “El panorama productivo de la Cuenca es bueno”

Martín Cerdá, ministro de Hidrocarburos de Chubut, indicó a LU4 que las perspectivas que tiene la provincia y el conjunto de la Cuenca en materia de extracción de petróleo y gas.

“Mantuvimos encuentros muy importantes con los representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con eje central en el tema energético y con exposiciones del sector en nuestro ámbito nacional. Nuestro país tiene un enorme potencial para seguir desarrollando”, manifestó.

El funcionario sostuvo que “En cuanto a las proyecciones a futuro seguimos teniendo una amplia posibilidad de desarrollo grande, porque si bien se escucha que nuestros yacimientos son maduros no nos dejan de sorprender. Un ejemplo es la recuperación terciaria en los yacimientos de YPF, obteniendo valores muy importantes en pozos que vienen siendo explotados desde hace varias décadas”.

“También tenemos muy buenos resultados en Cerro Dragón y en Pampa de Castillo que se hizo cargo Capex desde hace cuatro años, con bueno niveles de inversión y producción. El panorama a futuro es bueno en una Cuenca que viene produciendo desde hace 114 años”, agregó.

Cerdá expresó que “Tuvimos una muy buena aceptación de esta baja de regalías que presentó el gobernador, sumando nuevos proyectos y esperando que comiencen las tareas sumen mucha más actividad”.

Luego señaló que “A partir del impulso del Gobierno nacional en la actividad off shore se abren muy buenas expectativas, más allá de la actividad que desde la Cuenca Austral ya viene sumando entre un 12 y el 15% del gas que se consume en el país. Sumar los nuevos proyectos hará que su potencial enorme ubique a la Argentina como un jugador muy importante a nivel mundial en materia hidrocarburífera”.

Cerdá concluyó que “En Chubut tenemos realizado desde el 2012 la actividad sísmica que no se pudo terminar por un amparo que se presentó en la provincia de Santa Cruz, ahora veremos que los resultados de Nación sean buenos para recorrer el camino que tenemos por delante”.