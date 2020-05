Cerdá: “El barril criollo nos permite tener horizonte petrolero”

“La firma del decreto nos pone un horizonte para las provincias productoras y con un articulado especial para nuestra Cuenca que es la quita de las retenciones a las exportaciones, ya que por debajo de los 45 dólares no se pagarán retenciones y eso beneficia al sector público como al privado”, sostuvo Cerdá.

Luego agregó que “Ahora estaría faltando que se reactive la actividad a partir de que vuelvan los niveles de consumo previos a la pandemia, para que así se vuelva a la reactivación de la actividad ya que hoy esta sobrando combustible y no se necesita refinar petróleo”.

Para el ministro del área, “En dos o tres meses entiendo que se va a normalizar esta situación pero mientras tanto el decreto nos da un panorama a futuro”.

Cerdá explicó que “Hay indicadores que nos dan un poco de esperanza ya que el precio internacional del barril esta en los 36 dólares con una recuperación importante, lo que marca que algunas economías mundiales se comenzaron a recuperar de una pandemia que debemos atravesar para que la economía de nuestro país vuelva a reactivarse”.

Finalmente, dijo que “El gran consumidor de nuestro país es Buenos Aires y todo el AMBA, por eso vamos a tener que esperar tres o cuatro meses hasta que se normalice la actividad y el consumo; mientras tanto la Cuenca esta exportando y eso ayuda a que no se caiga mucho la producción”.

La nota: