Cerdá aseguró que se buscan alternativas para mantener la actividad petrolera en Chubut

Tras acompañar al gobernador Mariano Arcioni y los dirigentes petroleros Jorge Avila y José Llugdar, Cerdá indicó que “Más allá de que somos una cuenca madura, eso no significa que el petróleo que tenemos no sirve sino que tenemos que seguir explotándolo para ampliar los horizontes de reservas y las perspectivas futuras de la Cuenca del Golfo San Jorge”.

Asimismo el funcionario provincial agregó que “Vamos a buscar alternativas para que todos aquellos proyectos que puedan traer beneficios para nuestra Cuenca se puedan concretar; no diría de incentivo, pero posiblemente de encontrar junto a Nación y Provincia mecanismos que nos permitan desarrollarlos y terminen siendo beneficiosos para todos”.

En cuanto al recorte de inversiones que anuncio YPF y que rondaría el 20% en todo el país, que en Chubut significarían alrededor de 60 millones de dólares menos en el 2020, Cerdá explicó que “la situación de YPF como empresa es bastante complicada en el tema financiero, porque ha quedado con una deuda y ayer no manifestaron que eso hará que acomoden las cuentas que se traducirá en una desinversión nacional y a Chubut también nos afectará un poco”.

El ministro provincial expresó que en el encuentro con el Secretario de Energía de Nación, “charlamos la posibilidad de buscar alternativas para que la actividad en nuestra Cuenca no se caiga más allá de esa desinversión que estaría efectuando YPF”.