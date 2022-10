Cavaco: “Buscamos que Nación compense el 20% de zona desfavorable en la provincia”

Leandro Cavaco, ministro de Producción de Chubut, señaló a LU4 que “Vamos a reunirnos con funcionarios nacionales para buscar los fondos para poder colaborar con la coyuntura del sistema ganadero ovino y que se pueda lograr una mayor rentabilidad a mediano y largo plazo”.

Luego explicó que “Por ahora no se conveniente hablar de números y mencionar 5.000 millones de pesos es poner la vara muy alta, porque si después conseguimos menos va a parecer que no se alcanzó el objetivo. No sé cuánto vamos a conseguir que aporte Nación, pero vamos a buscar lo mayor posible y que sean medidas de fondo para el mediano y largo plazo, no solamente pensando en una compensación de pocos meses”.

Cavaco remarcó que “Estamos negociando se compense lo que se paga por zona desfavorable al empleado rural, aunque pretendemos que sea para todos los sectores productivos. El 20% se paga es un costo asimétrico que no se paga desde Río Negro hacia el norte. No proponemos que se deje de pagar, sino que se compense a nuestros productores y Pymes que pueden recibir un fondo compensatorio o un crédito fiscal”.