Causa ARA San Juan: “Estamos muy esperanzados con la resolución del tribunal”

Valeria Carreras, querellante en la causa del ARA San Juan, manifestó a LU4 que es “una muy buena noticia” que el fiscal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, solicitara que se impute y cite a declaración indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur donde se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan que se cobró la vida de 44 marinos.

“La única querella que pidió esto hace un año en el alegato fue esta y a esto se adhirió el fiscal Bellver. Es un doble pedido, lo pidió el fiscal y lo interpuso la querella, por eso estamos muy esperanzados con la resolución del tribunal y las propias familias lo sienten así”, expresó.

Tras emparentar esta situación con el espionaje de la AFI hacia las familias, Carreras sostuvo que “esta misma Cámara fue la que declaró imprescriptible la causa por las torturas a los soldados de Malvinas por parte de los oficiales argentinos y no le tembló el pulso, durante las 27 horas de transmisión de las audiencias nos llamó la atención que los miembros del tribunal preguntaban habiendo leído la causa muy a conciencia sobre la base de la prueba presentada por mi partes”.

Posteriormente indicó que “en esta causa tal vez empecemos a atar cabos sobre si los hechos de espionaje estuvieron vinculados a la causa madre y veremos qué resoluciones se van produciendo”.

“Esta querella representa a los familiares del único agente de inteligencia que estaba dentro del ARA San Juan, se trata de Enrique Adrián Castillo, que tenía la orden de detectar naves o aeronaves británicas. Luego de cuatro meses probamos que también se realizaban tareas de inteligencia”, agregó.

Cuando se le consultó que piensa que sucedió con el ARA San Juan manifestó que “lo mandaron a un lugar que no podía navegar porque estaba limitado a menos de 100 metros; en junio de 2017 fue detectado por un submarino nuclear en situación de combate; además intentaron embestirlo desde un buque chino de pesca ilegal; y ya habían tenido un incidente con principio de incendio en el sector baterías. Estos episodios límites y con los faltantes que tenía, igual los mandaron aunque el resultado podía ser la muerte”.