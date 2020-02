Catalán asumió como nuevo jefe de la Unidad Regional

El jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, presidió este martes el acto de asunción del nuevo titular de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, el comisario mayor Fabio Catalán. “No es una designación caprichosa, si no que se analizó el perfil de alguien que tiene un amplio conocimiento en la problemática de esta ciudad”, remarcó.

Gómez indicó que es “trascendente para la Policía de la provincia” la designación de quien estará a cargo de la fuerza en la “ciudad más importante de Chubut”.

En el acto realizado en el exterior de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia tomaron parte el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos; el secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán; el secretario de Seguridad, Héctor Quisle; el nuevo cónsul de Chile Daniel Robinovich; el Procurador Adjunto Emilio Porras Hernández y el Fiscal General, Juan Carlos Caperochipi; jefes y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con presencia en la ciudad.

Gómez sostuvo que lo acompañará como segundo jefe de la Unidad Regional el comisario mayor, Román Macías, de quien valoró la “gran experiencia de la problemática delictual en la zona del Valle”.

En un discurso que ofreció ante funcionarios municipales, judiciales y de distintas fuerzas de seguridad, Gómez detalló que Catalán “viene a cumplir un plan que se le ha asignado desde el Ministerio de Seguridad y que pretende dar respuestas a los lineamientos que nos ha dado el gobernador Mariano Arcioni”.

En ese orden reveló que el mandatario provincial “ha impartido tres ejes fundamentales: una Policía con una apertura concreta hacia los otros organismos que hacen a la Seguridad, como la Justicia o los integrantes del gabinete municipal que colaboran a diario para lograr la tranquilidad de los ciudadanos; el mayor despliegue de personal policial en las calles”.

“El policía de Comodoro debe estar cercano al vecino, debe estar presto a los reclamos, las peticiones; las sugerencias y también a las críticas que el ciudadano nos deba hacer. Otro aspecto no menos importante es lograr una apertura hacia los planteos del personal. La oficina del señor jefe de la Unidad Regional debe ser de puertas abiertas para poder escuchar, absorber las necesidades del personal que es el pilar fundamental para que llevemos adelante la tarea encomendada. No le deseo suerte porque no se viene a apostar al azar. Al comisario Catalán le deseamos éxitos para poder concretar éste plan”, finalizó Gómez.

—