Catalá objetó la eventual precandidatura de Puratich

Carlos Catalá, secretario de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, manifestó a LU4 sus críticas a la precandidatura del ministro de Salud, Javier Puratich, para las próximas elecciones legislativas.

“Me parece que hoy no sería lo ideal ser funcionario y hacer política con la pandemia. El problema no es que sea o no candidato, sino que hay que seguir trabajando de manera articulada”, enfatizó el secretario municipal.

Para Catalá, “Lo mejor sería que diera un paso al costado para ser candidato, aunque son decisiones individuales”.

Vacunación a estudiantes no residentes