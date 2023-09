Caso Nora Dalmasso: piden más de 200 pruebas de ADN para encontrar al asesino

El fiscal de Instrucción Pablo Jávega solicitó agregar más de 200 pruebas de ADN para resolver el caso del asesinato de Nora Dalmasso en Córdoba en 2006. Se busca profundizar en las huellas encontradas en el cinto de la bata utilizada en el crimen, que pertenecen a un perfil desconocido y a Marcelo Macarrón, ex pareja de Dalmasso. Macarrón fue absuelto en julio de 2022 del cargo de homicidio.

Las pruebas de ADN no coinciden con los sospechosos previos ni con las personas presentes en la escena del crimen. La Dirección de Investigación Operativa (DIO) recibió la orden de Jávega para investigar el entorno social de Dalmasso y Macarrón, así como las personas que solían ingresar a su casa. Hasta ahora, no se ha señalado a ninguna persona como sospechosa. La investigación ahora se centra en recolectar muestras de ADN de individuos que aún no habían sido sometidos a pruebas. El proceso de recolección tomará alrededor de cuatro o cinco meses, ya que se pueden realizar 40 muestras por mes.