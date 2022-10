Caso Guenuer: Hoy se conocerá el veredicto

Durante la jornada de hoy miércoles 12 de octubre del corriente, el tribunal dará a conocer el veredicto en el marco de la causa en la que se encuentra imputado Alan Guenuer.

El acusado, que se encuentra con prisión preventiva, fue llevado a juicio oral y público como presunto responsable del delito de intento de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con quien mantuvo una relación de pareja anterior, y por las circunstancias de haber mediado violencia de género.

El debate comenzó el pasado lunes 3 de octubre, y con la declaración del imputado durante la jornada de ayer, el juicio ingresó en la parte final.

El tribunal colegiado está integrado por la jueza María Tolomei, el juez Gustavo Castro, y la jueza Mirta del Valle Moreno. El ministerio público fiscal está representado por la fiscal general, Silvia Pereira junto al funcionario Rubén Kholer. La defensa del imputado la ejerce el abogado particular, Abdón Manyauik. También se encuentra representada la víctima mediante el abogado particular, Martín Castro en calidad de querellante.

Durante la jornada del martes 11 de octubre del corriente se escucharon las declaraciones testimoniales aportadas por la defensa particular de Guenuer y para el final, el imputado y luego la víctima, hicieron uso del derecho a declarar.

En su relato, manifestó no recordar nada de lo sucedido a causa del estado de ebriedad en el que se encontraba, aunque no negó el hecho. Dijo que le preguntó a su padre lo que había pasado y este le contó que había lastimado a Melisa y a una de sus nenas.

Luego recordó la relación conflictiva que mantuvo con su ex pareja Melisa Pereyra desde que iniciaron la convivencia, describiendo situaciones donde los celos, la desconfianza y los reproches por su ausencia eran constantes. Además, hizo hincapié que nunca pudo formar un vínculo saludable con su ex pareja, con la que tuvo dos hijas, ya que no podían tener un lugar fijo donde convivir, teniendo que compartir espacios con su familia o la de su ex pareja, subrayando la intromisión que sufría por parte de la madre de Melisa.

Con la declaración del imputado culminó la etapa probatoria y las partes iniciaron sus alegatos finales.

El MPF solicitó se condene al imputado por el delito expuesto en la acusación pública, agregó que no hubo discusión sobre la autoría ni la materialidad del hecho. Pero, además, para la fiscal general Silvia Pereira, el imputado Guenuer tuvo intención de matar a su ex pareja. Describió cómo seleccionó previamente el cuchillo para atacar a Melisa, pero además describió sobre las lesiones ocasionadas previamente por Guenuer, como intencionales para dar muerte a Melisa. Si la intención hubiera sido lastimarla, no hubiera atacado zonas vitales de la víctima, con eso se acredita el dolo de matar y no de lastimar, destacó la fiscal.

También y de acuerdo a lo aportado por las pericias y el accionar del imputado durante y luego del hecho, descartó el estado de inconsciencia de Guenuer producto del presunto estado de ebriedad manifestado.

El abogado querellante y representante de la víctima, Martín Castro, en su exposición también hizo hincapié en la intención que tuvo Guenuer de matar a su ex pareja, destacando las pericias sobre la personalidad del imputado y que se corresponden con la relación de violencia, física, verbal, psicológica y simbólica ejercida por Guenuer y que singó la relación.

Luego, la víctima Melisa Pereyra también declaró, resaltando las secuelas que sufre luego del ataque. Describió que vive con ataques de pánico, al igual que los trastornos que sus hijas también padecen producto de lo ocurrido.

Además ,describió y manifestó la lesión en uno de sus ojos que le produjo una ceguera permanente.

A su turno, el defensor particular, Abdón Manyauik, inició su alegato final manifestando que su defensa es difícil de sostener en virtud que no se ha podido discutir la materialidad ni autoría del hecho habida cuenta que su defendido ha reconocido el hecho; pero que la dificultad también se produce ya que Guenuer no recuerda nada de lo sucedido y en su lugar, el MPF ha construido un hecho por su cuenta, a partir de declaraciones de testigos.

En su conclusión sostuvo que el delito imputado debe ser atenuado por el estado de inconsciencia que presentaba su defendido al momento del hecho